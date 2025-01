La selección peruana se alista para disptar el Sudamericano sub 20 en Venezuela desde este jueves 23 de enero. Una de las ausencias en la Bicolor para este torneo juvenil será la de Felipe Chávez, futbolista peruano-alemán que hace poco fue ascendido de las divisiones inferiores al Bayern Munich II. En una charla con los medios desde Videna, ‘Chemo’ del Solar justificó la ausencia del atacante argumentando que había jugadores mejores que él. Uno de los personajes ligados al fútbol que se refirió al tema fue Eddie Fleischman.

En la reciente edición del programa streaming 'Doble Punta', el comentarista deportivo se refirió a las palabras de Fabián Chávez, agente de Felipe Chávez, quien aseguró que el mediocampista de 17 años hubiera sido el mejor futbolista de la selección peruana en el Sudamericano sub 20. Fleischman se mostró escéptico sobre ello y critició al entorno cercano del volante por cómo están manejando este tema.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre Felipe Chávez y su no convocatoria en Perú?

“Puede ser que sea verdad. No se puede comparar un jugador formado en Bayern Múnich con un jugador formado en Perú, pero no necesariamente habría sido el mejor jugador de Perú en el torneo. Eso no lo sabremos, pero no habla bien de los que le hablan al oído, del entorno cercano que tiene Felipe Chávez, y se condice, tiene coherencia con lo que nosotros hemos indagado y hemos sabido”, manifestó.

Además, Fleischman contó algunos aspectos negativos de Felipe Chávez y precisó que el futbolista tiene pincipalmente probemas actitudinales.

"Con lo que hemos indagado y sabido, Felipe Chávez es un jugador que difícilmente se integra, es apático, es un jugador demasiado frío, muy talentoso, pero muy frío. De malas formas a veces, en lo actitudinal está mayormente su problema, pero ya nos está diciendo algo esta declaración de su representante. Hubiera sido el mejor del torneo dijo, o sea ‘ven acá hijito no te quisieron convocar, yo te paso la manito por la cabecita, tú eres el mejor mi rey’. No, no le hace bien a Felipe Chávez, es nuestra opinión", contó.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs Paraguay por el Sudamericano sub 20?

La seleección peruana sub 20 debutará en el certamen juvenil ante Paraguay este jueves 23 de enero desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Metropolitano de Lara, en Venezuela.