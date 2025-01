El joven futbolista peruano Felipe Chávez, revelación del FC Bayern, se encuentra en una encrucijada emocional tras ser descartado de la selección peruana para el Sudamericano Sub-20. Su agente, en diálogo con Infobae Perú, expone la incomprensión y decepción que siente el jugador ante la polémica decisión del entrenador José Guillermo del Solar.

Chávez, quien ha estado ganando experiencia en uno de los clubes más grandes del mundo, no logra entender las razones detrás de su exclusión. A pesar de la desilusión, su enfoque se mantiene en el equipo de Múnich, donde busca seguir desarrollándose como futbolista. Su agente comparte detalles sobre la situación y las emociones que rodean a este joven talento.

PUEDES VER: La selección peruana ficharía a extécnico de Venezuela para reemplazar a Fossati durante las Eliminatorias 2026

La reacción de Felipe Chávez ante su exclusión

La noticia de su no convocatoria llegó a Felipe a través de rumores en redes sociales, lo que le permitió prepararse mentalmente para la posibilidad de no ser seleccionado. Sin embargo, la decepción fue inevitable.

“Está decepcionado, pero su enfoque y concentración principal está en el equipo del FC Bayern”, afirma su agente. La incomprensión se hace evidente, ya que considera que Chávez es el mejor jugador que podría haber tenido la selección en el Sudamericano Sub-20.

"Felipe hubiera sido el mejor jugador de ese plantel en el Sudamericano. En el Bayern, cada día, está ganando experiencia con futbolistas mayores desde el comienzo de esta temporada. No quiero decir que los otros chicos sean malos. He visto un plantel que tiene potencial (con algunos chicos que tampoco han sido convocados), que tiene la chance de clasificar a la fase final del torneo y con un poquito de suerte puede clasificar al Mundial. ¿Por qué Chemo dice eso? La verdad, no tengo idea", agregó.

Felipe Chávez es una de las estrellas de las divisiones menores de Bayern Múnich. Foto: composición LR.

Incomprensión hacia la decisión de Del Solar

El agente de Felipe Chávez cuestiona la decisión del entrenador, y señala que no se puede comparar a un jugador que destaca en el Bayern con otros que no han tenido la misma oportunidad en la Liga 1 del Perú.

“No puedo comparar un jugador que claramente destaca en uno de los clubes más grandes del mundo, con chicos que, con todo respeto, se formaron en Perú y ni siquiera se manifestaron en los primeros equipos de la Liga 1”, sostiene. A pesar de la decepción, se respeta la decisión del entrenador, aunque se considera que la selección ha perdido una gran oportunidad.

La falta de comunicación y oportunidades

El agente también menciona que no hubo comunicación directa entre Chávez y Del Solar tras los amistosos en Uruguay y Chile, lo que genera más incertidumbre. “No hubo ninguna conversación con el DT Chemo del Solar”, señala.

Además, se destaca que Felipe no tuvo suficientes minutos en los amistosos, lo que limitó su visibilidad ante el cuerpo técnico. “Lamentablemente, no fue la primera vez, ya que en mayo fue lo mismo ante Costa Rica”, agrega.

Opiniones sobre el fútbol peruano y el futuro de Felipe

El agente de Chávez expresa que, aunque el fútbol peruano atraviesa un momento complicado, tiene un gran potencial. “A nivel de selecciones claramente estamos en un momento bajo, pero el fútbol peruano tiene un potencial muy grande”, afirma. En cuanto a su futuro, Felipe se encuentra enfocado en su rendimiento en el FC Bayern II, con la esperanza de debutar en la Bundesliga en 2025.

Con una sólida base en el Bayern y un futuro prometedor, Felipe Chávez sigue adelante, buscando demostrar su valía y contribuir al crecimiento del fútbol peruano desde el extranjero.