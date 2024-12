El pasado 11 de diciembre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) nombró a una nueva directiva de la Conar con Winston Reátegui como presidente en reemplazo de Carmen Retuerto. Su equipo es conformado también por Víctor Hugo Carrillo como vicepresidente e instructor responsable del VAR, por Henry Gambetta como miembro y responsable administrativo del Departamento de Arbitraje, así como también a César Escano y a Héctor Rojas como miembros.

Esta nueva designación ha generado polémica entre distintas personalidades allegadas a este deporte. Uno de los que se pronunció fue Erick Osores. El periodista deportivo recordó un controversial episodio que tiene como protagonista a Winston Reátegui.

¿Qué dijo Erick Osores sobre el polémico episodio de arbitraje de Winston Reátegui?

En la última edición del programa 'Erick y Gonzalo', Osores habló sobre el nuevo presidente de la Conar, Winston Reátegui. El comunicador inició su discurso con una contundente advertencia: "Voy a decir una cosa: Yo no me olvido, Reátegui, no me olvido".

"Podrán pasar muchos años, pero yo no me olvido de la definición del torneo 2007, en Sullana. Partido paralelo: Cienciano-Municipal en el Callao, y Cristal visitando a Alianza Atlético en el Campeones del 36", prosiguió.

El conjunto rimense llegaba a la penúltima fecha del campeonato en peligro de descender. De acuerdo a la narración de Erick Osores, Cristal y Alianza Atlético tuvieron un momento decisivo en los últimos minutos cuando un gol válido de los 'Churres' fue anulado por un inexistente fuera de juego.

"Un gol sobre la recta final del partido, un gol legítimo de Sullana, y lo anulan por offside. Vas a ver la repetición, y es Juan Pablo II, dos", cuenta el periodista.

"Estaba habilitado, y anula el gol. Yo la vi, porque ese día lo revisamos en la noche (le dijo a Gonzalo Núñez). Ya había salvado Cristal, de alguna manera (...) Yo no me olvido, nada más quería decir eso", concluyó.

FPF anuncia cambios en el arbitraje para el 2025

En el citado documento, la entidad presidida por el cuestionado Agustín Lozano nombró una nueva directiva en la Conar, con Winston Reátegui como nuevo presidente en reemplazo de Cramen Retuerto. Además, Víctor Hugo Carrillo será responsable del VAR.

"La FPF cumple con informar a la opinión pública que ha decidido reconformar la Conar designando a Winston Reátegui como presidente, Víctor Hugo Carrillo como vicepresidente e instructor responsable del VAR, a Henry Gambetta como miembro y responsable administrativo del Departamento de Arbitraje, así como también a César Escano y a Héctor Rojas como miembros", manifestaron en el pronunciamiento.

Asimismo, se implementará una radical medida: se publicarán los audios del VAR de la Liga 1 2025. Más adelante, recalcaron, se comunicará las plataformas en que lo harán.

"La FPF anuncia que para la Liga 1 2025 se publicarán los audios del VAR, a través de las plataformas que oportunamente se darán a conocer", añadieron.