Barcelona y Benfica protagonizaron un partido de locura por la fecha 7 de la Champions League. Desde el inicio hasta el final, el encuentro entre catalanes y lisboetas estuvo plagado de emociones, tanto dentro como fuera del campo. Prueba de ello fue el conato de bronca que se armó entre Raphinha, extremo del cuadro culé, y los jugadores de las águilas en el túnel de vestuarios del Estádio Da Luz.

La tensión escaló a tal grado que la policía tuvo que intervenir para evitar incidentes mayores, según reportó Movistar+. Una vez calmado el ambiente, el brasileño se animó a contar qué ocasionó realmente la iracunda reacción de los futbolistas del conjunto portugués.

¿Qué dijo Raphinha sobre la trifulca con jugadores del Benfica?

"Soy una persona que respeta a todos. Cuando salí, hubo gente que me insultó. Les he devuelto los insultos, sé que no se debe hacer, (pero) al final nos calentamos todos", admitió Raphinha ante la consulta de los medios. El atacante le restó importancia al incidente al calificar como "normal" este tipo de situaciones en encuentros de alta exigencia.

"La parte del Benfica podía haberse contendido, si me respetan, yo respeto. Soy una persona que no lleva nada para casa. Es normal en el fútbol después de un final de partido como este", respondió el brasileño.

La molestia de los jugadores del Benfica se habría originado por la polémica previa al gol del sudamericano, quien a los 90+6 minutos del partido anotó el tanto definitivo que le dio al Barça la victoria. En el origen de la jugada, un hombre del club lisboeta había caído en área blaugrana, pero el VAR no detectó penal, por lo cual los reclamos de los locales no fueron atendidos.

Raphinha fue elegido MVP del Barcelona vs Benfica

Al final del cotejo, Raphinha fue elegido como el MVP (mejor jugador) de la remontada culé en campo contrario. Gracias a sus dos goles, el equipo de Hansi Flick se quedó con el triunfo y aseguró su clasificación a los octavos de final de esta Champions League 2024-25.

"Sabíamos que sería un partido bastante difícil. Benfica sabe jugar muy bien, y defiende muy bien. No nos fuimos abajo con 3-1 en el descanso y volvimos muy centrados. Podía haber ganado el Benfica o nosotros", remarcó el barcelonista acerca de la dificultad del rival.

¿Cuánto quedó el Barcelona vs Benfica?

El marcador final del partido Barcelona vs Benfica, por la fecha 7 de la Liga de Campeones, fue 5-4 a favor del equipo culé. Los de Hansi Flick habían empezado perdiendo con el gol de Vangelis Pavlidis apenas a los 2 minutos, pero Robert Lewandowski empató de penal poco después.

Un blooper entre Szczęsny y Balde le permitió a Pavlidis anotar su doblete y poner primero el 2-1 y, luego, el 3-1 parcial a través de la vía penal. Ya en el segundo tiempo, un terrible error del golero Trubin generó el gol de Raphinha para el 3-2, aunque Araújo, con un autogol anotó el 4-2. Otro penal de Lewandowski y un tanto de cabeza de García movieron el marcador al 4-4 hasta que, en el tiempo añadido, Raphinha concretara su doblete para el 5-4 definitivo.