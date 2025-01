La travesía de 1190 Sports en el Perú estaría cerca de llegar a su final. El problema entre la compañía global y la Federación peruana de Fútbol ha llegado a un punto en el que el vínculo entre ambos estaría cerca de resolverse. En los últimos días, ambas partes han sacado una serie de comunicados acusándose de no cumplir con los acuerdos establecidos en el contrato, lo que ha derivado que la relación se ponga cada vez más tensa. El problema inició tras el reclamo de algunos clubes de la Liga 1 por deudas que la casa televisa mantiene con ellos. Esto llevó a que el ente presido por Agustín Lozano se vea implicado en la controversia por la falta de transparencia en el contrato.

En las últimas horas, el periodista Cesar Vivar Miranda, de Radio Ovación, informó que 1190 Sports y la FPF romperán el vínculo que tenían desde el 2023, cuando la compañía, a través de la señal de L1 MAX, comenzó a comercializar los derechos de televisión a nivel global de la Liga 1.

1190 Sports y FPF resolverían contrato en los próximas días

Según Cesar Vivar Miranda, en una entrevista reciente al programa streaming 'Denganche', la relación entre la compañía global y la Federación se encuentra actualmente rota y ya habrían encontrado una base legal que respalde su decisión de dar por finalizado el vínculo.

"La realidad es que la relación entre 1190 y la FPF está rota. 1190 respondió el comunicado inicial de la Federación y lo hizo en términos legales y poco amistoso. La gente de esa empresa está molesta porque acusa a la FPF de no velar y proteger por los intereses y clubes del fútbol peruano. Es raro que un socio comercial ataque de esa manera. A partir de ahí lo que ha ocurrido el fin de semana es que se ha tomado la decisión de que en esta semana se rompa el vínculo con la FPF, porque ya encontraron la base legal. Esto es un tema de abogados", dijo.

"La mayoría de clubes se están poniendo de acuerdo porque 1190 Sports no va a cumplir. Esta casa televisora le ha dicho a la FPF que no podía cumplir económicamente con lo que había firmado y 1190 después acusó a la Federación de no haber cumplido con parte del contrato, como tener a todos los clubes, la cantidad de partidos. Además, el fixture no se acomodó a lo que estaban buscando, comercialmente no les ha ido bien y están en rojo desde hace más de 2 años", agregó.

Además, el comunicador aseguró que el inicio del torneo, que estaba pactado para el viernes 7 de febrero, se aplazará, ya que ahora el máximo ente del balompié nacional tendrá que buscar otra casa televisora. En ese sentido, Vivar Miranda contó que Agustín Lozano fue a buscar de emergencia a Paco Casal, dueño de Gol TV y socio del Consorcio Fútbol Perú/GOLPERU, para que pueda asumir nuevamente los derechos de TV. Sin embargo, el empresario respondió que aún le interesa la Liga 1, pero que ya no con las condiciones de la Federación.

"Se va a mover el inicio del torneo, porque es casi imposible que comience el 7, ya que están buscando otra casa de cable. señal abierta o señal internacional que pueda tener los derechos y puedan cumplir. Esto no se hace de la noche a la mañana. Lozano y compañía fueron a buscar de emergencia de nuevo a Paco Casal y les dijo que había perdido mucho dinero con lo que ocurrió hace 2 años. Él contestó que le interesa el fútbol peruano, pero ya no con las condiciones de la FPF y que solo sería con algunos clubes. Entonces, se va a romper el contrato con 1190 a solicitud de los equipos, más de 10 o 12 clubes han mandado esta solicitud y la FPF tiene que acatarlo. El torneo se va a mover del 7 a mínimo el 15 de febrero", indicó.

¿Qué empresa asumiría los derechos de televisión de la Liga 1?

De acuerdo al comunicador, una señal que mostró interés fue Claro; no obstante, fue enfático en señalar que los recientes problemas de la FPF generan dudas en las empresas.

"1190 va a mantener el vínculo que tiene con la FPF y la selección peruana, porque ese es otro contrato. La señal de Claro le interesó cómo era el negocio. El tema es que nadie quiere firmar contrato con la FPF por lo que está sucediendo, lo que le pasó a GOLPERU y ahora lo que le está pasando a 1190. El problema es la poca credibilidad que tiene la Federación", acotó.