Universitario jugará ante Once Caldas en el Estadio Palogrande. Foto: composición de Jazmin Ceras/LR

Universitario vs Once Caldas EN VIVO jugarán su segundo amistoso en la Serie Colombia 2025 tras un exitoso debut ante Junior de Barranquilla con un triunfo 3-1. El equipo dirigido por Fabián Bustos busca continuar su racha positiva en el torneo ante el cuadro de Manizales este sábado 18 de enero desde las 8.00 p. m. en un duelo que promete emociones y un espectáculo futbolístico de alto nivel en el estadio Palogrande.

El primer partido dejó a los hinchas con un buen sabor de boca luego de que los cremas lograran una victoria contundente por 3-1. Con un rendimiento destacado, los jugadores se ganaron confianza de la afición, que ya sueña con el tricampeonato y un buen papel en la Copa Libertadores 2025. Ahora, el equipo se alista para un nuevo desafío en tierras colombianas.

¿Cuándo y dónde se juega Universitario vs Once Caldas?

El compromiso entre Universitario vs Once Caldas está programado para el sábado 18 de enero en el Estadio Palogrande, un recinto con capacidad para más de 31.000 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Once Caldas?

El encuentro se llevará a cabo a las 8.00 p.m. hora de Perú y Colombia, y se podrá seguir en diferentes horarios según el país.

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Universitario chocará con Once Caldas este sábado 18 de enero. Foto: Universitario/X

¿Cómo ver el partido Universitario vs Once Caldas EN VIVO?

La transmisión del amistoso entre Universitario vs Once Caldas podrá seguirse a través de la plataforma Disney Plus, donde se emitirá por la cadena internacional ESPN. Además, puedes seguir todas las incidencias del encuentro a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Expectativas para el Universitario vs Once Caldas

Después de un debut exitoso, Universitario busca consolidar su buen rendimiento en este segundo amistoso. La afición espera ver un juego sólido y bien estructurado, en el cual los jugadores puedan demostrar su capacidad y cohesión en el campo. La actuación de figuras como Álex Valera y Diego Churín será clave para mantener la racha positiva.

Próximos compromisos de Universitario

Tras el partido contra Once Caldas, Universitario se concentrará en la Noche Crema 2025, en la que se presentará oficialmente ante su afición el 24 de enero. Este evento, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental, promete ser una fiesta ante la selección de Panamá y, finalmente, tendrá un histórico encuentro con Inter Miami, en el cual se enfrentarán a estrellas del fútbol mundial como Lionel Messi y Luis Suárez el 29 de enero.