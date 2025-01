Alianza Lima cerró su gira por Argentina con una derrota. Los íntimos perdieron 1-2 contra el Deportivo Morón, club de la segunda división de ese país. Anteriormente, el equipo de La Victoria venció a Vélez Sarsfield y cayó ante Deportivo Riestra.

Ante ello, en las redes sociales, varios hinchas del club blanquiazul criticaron duramente al técnico Néstor Gorosito y pidieron su salida del equipo.

¿Qué dijeron los hinchas de Alianza Lima sobre Néstor Gorosito?

En 'X', los aficionados de Alianza Lima quedaron muy molestos con el rendimiento colectivo mostrado en el amistoso ante Deportivo Morón y señalaron a Néstor Gorosito como el responsable.

"Tiene que probar variantes. Gorosito, si sigue así, no va a durar ni 3 fechas del torneo", "Lo sigo diciendo, Gorosito no me gusta nada", "¿Quién trajo a Gorosito? Ese es el primero que debería rodar", "Con Gorosito, no se puede pedir mucho", "No jugamos a nada, Gorosito no le tengo nada de fe", "Estamos a tiempo, que se vaya Gorosito", "A mí, ya me da mucha duda la idoneidad de Gorosito como DT de Alianza", "Creía que se iba en marzo, pero ahora creo que se va en febrero Gororosito", son algunos de los comentarios que se pueden leer en esta red social.

"No pasa nada con Gorosito", "Preocupante el trabajo de Gorosito", "Ojalá que mejoren, sino Gorosito será un fracaso", "Falta DT, jugadores que no están en sus posiciones. No hay ninguna idea de juego", "No se ve trabajo de campo ni idea a lo que queremos jugar", escribieron otros usuarios.

¿Cómo quedó Alianza Lima vs Deportivo Morón?

Alianza Lima cayó 2-1 ante Deportivo Morón. El cuadro argentino abrió el marcador con un golazo de cabeza de Yair González. Posteriormente, el mismo jugador definió de gran manera para alargar la ventaja, tras un grave error de Renzo Garcés.

Sobre el final de la primera mitad, Pablo Lavandeira puso el descuento de los íntimos, luego de un gran desborde del ecuatoriano Eryc Castillo.

Paolo Guerrero no jugó el Alianza Lima vs Deportivo Morón

En las redes sociales, el cuadro blanquiazul anunció que Paolo Guerrero no jugará este encuentro amistoso, debido a que solicitó un permiso para atender un tema personal.

"Nuestro jugador Paolo Guerrero no será partícipe del amistoso de esta noche porque solicitó permiso por temas personales y fue acordado con el club hace unos días. Se reintegrará con normalidad a los entrenamientos en Lima", publicó el club íntimo en 'X'.

Partidos de Alianza Lima en pretemporada

Después de su presentación frente a Deportivo Morón, Alianza tendrá que enfocarse en lo que será su visita a LDU de Quito en la denominada Noche Blanca 2025.