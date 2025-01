Universitario y el renovado 11 para imponerse a Once Caldas y seguir invicto en la Serie Colombia 2025

Universitario y Once Caldas jugarán en el Estadio Palogrande. Foto: composición LR/Universitario/Once Caldas DAF

Universitario y Once Caldas jugarán en el Estadio Palogrande. Foto: composición LR/Universitario/Once Caldas DAF

El pasado martes 14 de enero, Universitario derrotó por 3-1 a Junior de Barranquilla en el primer partido de ambos equipos en el 2025. Yuriel Celi, Gabriel Costa y Diego Churín anotaron para el conjunto crema en el encuentro jugado por la Serie Colombia 2025. Ahora, los de Fabián Bustos se medirán ante Once Caldas por la segunda y última fecha de este certamen.

En el Estadio Palogrande, la 'U' buscará seguir invicto en su pretemporada 2025. Por ello, y también con el objetivo de ir armando el plantel para esta nueva campaña, el estratega argentino Fabián Bustos prepara un sorpresivo equipo titular.

Universitario vs Once Caldas: posible alineación de la 'U'

Este sería el once inicial de la 'U' para su segundo amistoso por la Serie Colombia 2025.

Universitario: Britos, Corzo, Guzmán, Dulanto, Polo, Celi, Calcaterra, Costa, Inga, Valera y Flores.

Universitario vs Once Caldas: posible alineación de los Albos

Así formaría el Tricolor, que llega a este partido tras derrotar 2-0 a Envigado en el estadio Polideportivo Sur en su debut por la Serie Colombia 2025.

Once Caldas: Aguirre, Cuesta, Castaño, Rodas, Patiño, García, García, Zapata, Dorrego, Barrios y Moreno.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs Once Caldas por la Serie Colombia 2025?

El cotejo entre Universitario vs Once Caldas se jugará este sábado 18 de enero a partir de las 8.00 p. m. (hora de Perú y Colombia). El escenario de este amistoso será el Estadio Palogrande, ubicado en Manizales, capital del departamento de Caldas.

¿Dónde ver Universitario vs Once Caldas por la Serie Colombia 2025?

En Sudamérica, la transmisión del amistoso entre Universitario vs Once Caldas por la fecha 2 de la Serie Colombia 2025 será transmitido por la plataforma streaming Disney Plus Premium.

Universitario vs Once Caldas: historial de enfrentamientos

En toda la historia, ambos equipos equipos solo se han enfrentado una vez. Fue el 28 de enero del 2017 en un amistoso internacional. En ese partido, Once Caldas se impuso a Universitario por 2-1 con goles de Óscar Estupiñán y Jerry Ortiz. Jhon Galliquio descontó para el conjunto crema.

¿Qué otros partidos jugará Universitario previo a la Liga 1 2025?

Vía redes sociales, el conjunto estudiantil dio a conocer los 4 amistosos que disputará esta pretemporada.