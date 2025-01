El partido Universitario vs Once Caldas también será parte de la Fiesta Blanca, presentación del plantel albo. Foto: composición LR/Universitario/Once Caldas

El partido Universitario vs Once Caldas también será parte de la Fiesta Blanca, presentación del plantel albo. Foto: composición LR/Universitario/Once Caldas

Universitario se prepara para su segundo amistoso en la Serie Colombia 2025, tras un exitoso debut ante Junior de Barranquilla. El equipo dirigido por Fabián Bustos busca continuar su racha positiva en el enfrentamiento contra Once Caldas, que se llevará a cabo en Manizales y que es parte de la gira de la ‘U’ en tierras cafeteras a modo de preparación antes del inicio de la Liga 1. El primer partido de los cremas en tierras colombianas fue un verdadero espectáculo con un marcador de 3-1 contra el ‘Tiburón’.

Yuriel Celi, Gabriel Costa y el más reciente fichaje, Diego Churín, sentenciaron la primera victoria de la ‘U’ en el 2025, año que buscará ganar el segundo tricampeonato de su historia. Frente a Once Caldas, los ‘merengues’ intentarán replicar lo hecho contra Junior, en su afán de ganar roce internacional para cumplir un buen papel durante su participación en la Copa Libertadores.

¿Dónde ver Universitario vs Once Caldas EN VIVO por la Serie Colombia?

El enfrentamiento entre Universitario vs Once Caldas NO será transmitido por ningún canal de televisión; sin embargo, podrá verse de forma exclusiva a través de Disney Plus, que cuenta con los derechos de la Serie Colombia. En caso te encuentres en el mismo país en que se desarrolla el evento, las acciones se emitirán por ESPN Colombia.

Universitario llega a este segundo amistoso con la moral alta tras su victoria ante Junior. El equipo mostró un juego sólido, donde destacó la actuación de jugadores como Yuriel Celi y Gabriel Costa, quienes fueron fundamentales en el primer triunfo. La afición espera que el equipo mantenga este nivel y logre una nueva victoria en su camino hacia el tricampeonato.

¿Cuándo juega Universitario vs Once Caldas por amistoso de pretemporada?

Universitario vs Once Caldas juegan por la Serie Colombia el sábado 18 de enero de 2025 en el Estadio Palogrande de Manizales, hogar de los Albos. El partido contra el cuadro colombiano no solo es una oportunidad para seguir sumando experiencia, sino también para afianzar la química entre los jugadores.

Fabián Bustos ha enfatizado la importancia de estos amistosos como parte de la preparación para la Liga 1 2025, que comenzará el 7 de febrero. La afición está ansiosa por ver cómo se desempeñará el equipo en este nuevo desafío.

¿A qué hora juegan Universitario vs Once Caldas?

El duelo entre los cremas y el Tricolor se llevará a cabo desde las 3.00 p. m. (hora de Colombia y Perú). Si te encuentras en otro lugar del continente y no quieres perderte este cotejo de preparación, aquí te brindamos una lista con el horario en diferentes países:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Entradas para Universitario vs Once Caldas

Si no quieres perderte este vibrante encuentro, que forma parte de la Fiesta Blanca 2025, evento de presentación del plantel de Once Caldas, podrás comprar tus entradas en la boletería del Estadio Palogrande. Los precios varían entre los $15.000 y los $70.000, lo que dependerá de la tribuna a la cual quieras asistir.

Para adquirir tus entradas debes asistir a la boletería del Estadio Palogrande o a la taquilla del teatro Los Fundadores. Foto: Once Caldas

Posibles alineaciones de Universitario vs Once Caldas

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Vélez, Paolo Reyna; Edison Flores, Alex Valera.

Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Vélez, Paolo Reyna; Edison Flores, Alex Valera. Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Juan Castaño, Mateo Rodas, Juan Patiño; Alejandro García, Mateo García, Hugo Dorrego, Dayro Moreno, Jefry Zapata, Michael Barrios.

Próximos compromisos de Universitario

Después del encuentro con Once Caldas, Universitario se concentrará en la Noche Crema 2025, donde se presentará oficialmente ante su hinchada. Este evento, programado para el viernes 24 de enero, promete ser una fiesta, ya que se han agotado todas las entradas. Además, el equipo se medirá con Inter Miami el 29 de enero, un partido que contará con la presencia de estrellas internacionales como Lionel Messi y Luis Suárez.