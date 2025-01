A días del inicio del Sudamericano Sub-20 en territorio venezolano, la selección peruana quiere hacer historia con una inédita clasificación al Mundial de la categoría pese a los problemas que persisten en la Federación Peruana de Fútbol presidida por Agustín Lozano, los cuales llevó a la renuncia de José Guillermo del Solar, DT de la Bicolor sub-20 hasta que termine el torneo. El debut del Equipo de Todos será ante Paraguay el jueves 23 de enero, por lo que 'Chemo' pidió que respeten a los seleccionados y aclaró que, después del certamen, recién hablará sobre su salida.

Uno de los motivos de la renuncia del estratega peruano, según el periodista Mauricio Loret de Mola, es el despido de Juan Carlos Oblitas, quien realizó las gestiones para la llegada de 'Chemo' a la Blanquirroja sub-20.

'Chemo' del Solar aclara cuándo se pronunciará sobre su renuncia a la selección peruana sub-20

En sus últimas declaraciones en la Videna, Del Solar se refirió a las dificultades que atravesó con la sub-20 y mencionó que, al comienzo, los clubes peruanos no cedían a sus futbolistas, pero luego, desde noviembre, lo prestaron sin ningún problema.

"A 6 días de debutar en el Sudamericano Sub-20, el jueves 23 jugamos contra Paraguay... Para mí y para este grupo lo realmente importante es el Sudamericano y para eso nos hemos preparado todo este tiempo con algunas dificultades, por el tema que no nos prestaban algunos jugadores, por ejemplo. Desde noviembre estamos entrenando todos, completos, los clubes no han fallado en ese aspecto. Inclusive, han venido jugadores del extranjero, los clubes se han portado muy bien. Estos chicos han entrenado el 24 y 25 de diciembre, además del 31 de diciembre y primero de enero. Estamos concentrados hace 2 semanas prácticamente", detalló el entrenador.

Sin embargo, cuando le consultaron sobre su renuncia, prefirió no pronunciarse al respecto por respeto a sus dirigidos. Es más, reveló que lo haría luego de la culminación del torneo juvenil.

"Yo no quiero distraer a estos chicos con preguntas sobre mi renuncia, no es el momento de hablar de eso. Si me van a preguntar de la selección mayor o de Juan Carlos Oblitas, no es el momento. Cuando termine el Sudamericano, hablamos lo que ustedes (la prensa) quieran. Pero ahora lo importante es la selección peruana sub-20, que se merece un respeto y por esos chicos estoy dispuesto a contestar lo que quieran con respecto a la sub-20 que participa en unos días en el Sudamericano", agregó.

¿Cuándo juega la selección peruana por el Sudamericano Sub-20?

La Blanquirroja debuta en el grupo A del Sudamericano Sub-20 2025 ante Paraguay el 23 de enero. El equipo rojiblanco jugará de corrido las cuatro primeras jornadas y recién descansará en la quinta y última.