Pablo Sabbag emprenderá un cambio radical en su trayectoria futbolística. Tras destacar como pieza clave en el ataque de Alianza Lima durante la temporada 2024, el delantero colombiano sorprendió a todos tras ser traspasado al Suwon Football Club, equipo que compite en la K League 1 de Corea del Sur. Este movimiento marca el inicio de una aventura profesional en un entorno completamente distinto.

El artillero cafetalero cierra su paso por el fútbol peruano con un rendimiento que dejó huella en los hinchas blanquiazules, quienes no tardaron en expresar sus buenos deseos para su nueva etapa. Su fichaje por el Suwon FC también refleja el creciente interés de los clubes asiáticos en incorporar talento sudamericano para fortalecer sus plantillas y elevar el nivel de su competición local.

Pablo Sabbag jugará en Suwon de la primera división de Corea del Sur

El Suwon Football Club, reconocido por su constante participación en la K League 1, apuesta por Pablo Sabbag como refuerzo ofensivo para afrontar los desafíos de la próxima temporada. Este traspaso posiciona al colombiano como uno de los pocos jugadores sudamericanos que han tenido la oportunidad de competir en el exigente torneo coreano, lo que destaca la globalización del deporte rey.

“Equidad cerró todo para que Pablo Sabbag (27) sea nuevo jugador de Suwon, de la primera división de Corea del Sur. Cedido (un año) con opción de compra que podría ser obligatoria. Si se ejerce, pagarán $500.000 por el 75% de su ficha. Cali tiene una parte”, indicó el periodista colombiano Pipe Sierra a través de su cuenta de X.

Pablo Sabbag jugará en la primera división de Corea del Sur tras su paso en Alianza Lima en 2023 y 2024. Foto: captura

De esta forma, Sabbag no solo llevará su talento goleador a Asia, sino también representará un puente cultural y deportivo entre dos regiones con estilos futbolísticos muy distintos. El Suwon FC, ubicado en la ciudad homónima y considerado uno de los clubes más tradicionales del país, busca fortalecer su plantilla con jugadores experimentados que garanticen resultados inmediatos.

Para el delantero, esta representación en la K League 1 también significa la posibilidad de abrir nuevas puertas en mercados emergentes del fútbol asiático. Cabe recordar que Sabbag juega en la selección nacional de Siria, que milita en la confederación asiática.

¿Cómo le fue a Pablo Sabbag con Alianza Lima en 2024?

La campaña 2024 no fue una de las más memorables para Pablo Sabbag en su paso por Alianza Lima, pues tuvo una cuota goleadora menor que en el 2023, su primer año como jugador blanquiazul. En su última temporada en La Victoria, el ‘Jeque’ jugó un total de 16 partidos, en los cuales marcó un total de cuatro goles y brindó una sola asistencia. En 2023, Sabbag jugó 26 partidos, anotó 10 tantos y dio un pase gol.

Entre sus actuaciones destacadas, se recuerda su doblete en el clásico contra Universitario de Deportes y sus aportes decisivos en las instancias finales del campeonato local. Aunque el equipo no logró alzarse con el título, la campaña de Sabbag fue valorada por la hinchada. Lamentablemente, sufrió una gran cantidad de lesiones, lo que lo marginaron del equipo principal.

Pablo Sabbag se despidió de Alianza Lima con emotivo mensaje

Antes de partir de Alianza Lima, Pablo Sabbag utilizó sus redes sociales para despedirse de los hinchas ‘íntimos’. En su mensaje, el jugador agradeció el apoyo incondicional que recibió durante su estadía en el club y destacó lo mucho que lo marcó jugar en el club.

“Hoy me toca despedirme de Alianza Lima, y la verdad, no sé si las palabras puedan alcanzar para expresar lo que siento. Fueron dos años que marcaron mi vida de una forma que nunca imaginé. Este club no fue solo un equipo, fue mi hogar, el lugar donde viví alegrías que quedarán grabadas para siempre en mi corazón”, inició.

“Cada vez que me puse esta camiseta, lo hice con el alma. Jugué con pasión, con orgullo y, muchas veces, incluso con dolor, porque el amor por estos colores siempre fue más grande que cualquier obstáculo. A la hinchada, no tengo palabras suficientes para agradecerles. Ustedes fueron mi inspiración, mi fuerza en los momentos difíciles. Cada grito, cada aplauso, cada aliento me hizo sentir que no estaba solo en la cancha”, añadió.

“Aunque hoy nuestros caminos se separen, quiero que sepan que me voy con el corazón lleno de gratitud y amor. Alianza Lima será para siempre una parte de mí, y desde donde esté, seguiré alentando como el hincha más fiel. Gracias, Alianza, por regalarme los años más hermosos de mi carrera. Llevaré tu nombre tatuado en el alma por siempre. ¡Te amo, Alianza!”, concluyó el atacante de 27 años.