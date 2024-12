Pablo Sabbag confirmó este miércoles 11 que ya no será jugador de Alianza Lima. A través de un mensaje en sus redes sociales, el delantero nacido en Barranquilla, Colombia, comunicó su salida del club íntimo, donde jugó dos temporadas tras su arribo en diciembre del 2022. El atacante de 27 años es una de las bajas del conjunto victoriano de cara a la siguiente temporada y solo se esperaba el anunció oficial del fin de vínculo.

Sabbag aseguró que Alianza Lima se convirtió en su hogar y en donde experimentó un cúmulo de emociones. Asimismo, señaló que esta experiencia en el club blanquiazul ha marcado su carrera de una forma significativa.

Pablo Sabbag se despide de Alianza Lima

"Hoy me toca despedirme de Alianza Lima, y la verdad, no sé si las palabras puedan alcanzar para expresar lo que siento. Fueron dos años que marcaron mi vida de una forma que nunca imaginé. Este club no fue solo un equipo, fue mi hogar, el lugar donde viví alegrías que quedarán grabadas para siempre en mi corazón", se lee al comienzo de su publicación.

El delantero colombiano precisó que cada vez que le tocó jugar lo hizo con todo el profesionalismo, pese a que estuvo gran tiempo lesionado. También agradeció el apoyo incondicional de los hinchas en todo este tiempo.

"Cada vez que me puse esta camiseta, lo hice con el alma. Jugué con pasión, con orgullo y, muchas veces, incluso con dolor, porque el amor por estos colores siempre fue más grande que cualquier obstáculo. A la hinchada, no tengo palabras suficientes para agradecerles. Ustedes fueron mi inspiración, mi fuerza en los momentos difíciles. Cada grito, cada aplauso, cada aliento me hizo sentir que no estaba solo en la cancha", indicó.

"Aunque hoy nuestros caminos se separen, quiero que sepan que me voy con el corazón lleno de gratitud y amor. Alianza Lima será para siempre una parte de mí, y desde donde esté, seguiré alentando como el hincha más fiel. Gracias, Alianza, por regalarme los años más hermosos de mi carrera. Llevaré tu nombre tatuado en el alma por siempre. ¡Te amo, Alianza!", finalizó.

¿Cómo le fue a Pablo Sabbag en Alianza Lima en el 2024?

En el 2024, el 'Jeque' solo jugó el Torneo Clausura, ya que sufrió una lesión a inicios de año y estuvo en proceso de recuperación varios meses. El delantero de 27 años disputó esta campaña un total de 16 partidos (Torneo Clausura) y registró 4 goles y una asistencia. Sabbag no participó del Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores debido a una lesión en su tobillo.

¿Cuáles son las estadísticas de Pablo Sabbag tras su paso por Alianza Lima?

Desde su arribo a Alianza Lima a finales del 2022, Pablo Sabbag jugó un total de 43 partidos: 12 por el Apertura del 2023, 6 por la Copa Libertadores 2023, 7 por el Clausura 2023, 2 por los Playoffs del 2023 y 16 por el Clausura 2024.

El exjugador de Deportivo Cali anotó 14 goles en las dos temporadas en las que vistió la camiseta de Alianza Lima (10 tantos en el 2023 y 4 en el 2024) y brindó 2 asistencias.