Liverpool vs Nottingham Forest EN VIVO: pronóstico, hora y canal de TV del partido por la Premier

¿Dónde ver Liverpool vs Nottingham Forest EN VIVO? El equipo de Luis Díaz y compañía buscará un triunfo este martes 14 de enero por la fecha 21 de la Premier League 2024/25. Ambas escuadras se enfrentarán en el City Ground, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la plataforma streaming Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Liverpool lidera la Premier League, aunque recientemente empató con el Manchester United. Con la intención de retomar el camino hacia la victoria, el equipo contará con el talento de destacados futbolistas sudamericanos como Mac Allister y Luis Díaz en su próximo encuentro. Por su parte, Nottingham Forest es la gran sorpresa de la temporada: se mantiene firme en la tercera posición de la tabla con 40 puntos y buscará aprovechar la oportunidad para hacer tropezar a los Reds y acercarse a la cima.

PUEDES VER: Excampeón mundial Lukas Podolski casi fractura a su rival con violenta patada en torneo amistoso

¿A qué hora juegan Liverpool vs Nottingham Forest?

El duelo entre Liverpool vs Nottingham Forest se jugará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el City Ground de la ciudad de Nottingham.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs Nottingham Forest?

La transmisión del Liverpool vs Nottingham Forest por la Premier League no se podrá ver a través de TV en países de Sudamérica. Podrás seguir este decisivo cotejo en la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

¿Cómo ver Liverpool vs Nottingham Forest online y gratis?

Si deseas ver Liverpool vs Nottingham Forest ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Liverpool vs Nottingham Forest: posibles alineaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Liverpool y Nottingham Forest para la Premier League.

Liverpool : Alisson, Bradley, Quansah, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister, Curtis Jones, Gakpo, Salah y Luis Díaz.

: Alisson, Bradley, Quansah, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister, Curtis Jones, Gakpo, Salah y Luis Díaz. Nottingham Forest: Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Domínguez, Anderson, Gibbs- White, Elanga, Hudson Odoi y Wood.

Liverpool vs Nottingham Forest: pronóstico

Así están las cuotas de las apuestas para este Liverpool vs Nottingham Forest. El equipo de Arne Slot es claro favorito.