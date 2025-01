La novela sobre el futuro de Catriel Cabellos suma un sorpresivo personaje. Cuando todo indicaba que Sporting Cristal tenía un acuerdo con Racing para quedarse con el volante de la selección peruana, se pudo conocer que el vigente campeón de la Copa Sudamericana realizó un par de cambios en el convenio; por este motivo, todavía no se oficializa la contratación.

Sin embargo, en medio de este panorama, el periodista Enrique la Rosa sorprendió al revelar que Alianza Lima, exclub del mediocampista de 20 años, cuenta con un porcentaje del pase de 'Catri'.

Alianza Lima tiene un porcentaje del pase de Catriel Cabellos

En la reciente edición del programa 'Fútbol Champan', el comunicador explicó el estado de la negociación entre Racing y Cristal y el motivo por el que todavía no se concreta el fichaje del jugador.

"¿Cuál es la apuesta de Cristal? Lo que se había hablado es que ellos estaban pagando medio millón por el 50% del pase; es decir, que para hacer negocio, porque le vas a pagar el sueldo y todo eso, necesitas que a Catriel lo venden a 2 millones, pero Racing está haciendo una repesca. ¿Y esa repesca por cuánto es? Si le va muy bien y te lo vuelvo a comprar por medio millón, mejor te lo presto con una opción de compra", detalló.

Por otra parte, La Rosa mencionó que Alianza Lima no estuvo disputo a negociar la renovación de Catriel. Además, remarcó que los victorianos cuenta con el 10% del pase del volante de raíces argentinas. "Alianza ni siquiera se sentó a conversar por Catriel. No quisieron. Alianza tiene un porcentaje por del pase de Catriel, el 10%. De todo este negociado, a Alianza Lima le cae el 10%", afirmó.

¿Por qué Sporting Cristal aún no presenta a Catriel Cabellos?

Según el periodista Paul Pérez Rioja, el club de Avellaneda ha modificado su postura respecto a la negociación del futbolista, optando por un precio de repesca inferior al previamente establecido para el final de la temporada. Además, se implementó un ajuste salarial para compensar el desembolso relacionado con la adquisición del 50% del pase del jugador.

¿Qué dijo Catriel Cabellos sobre su futuro?

En la gala de premiación de la Liga 1, Catriel Cabellos se mostró muy emocionado por los minutos que tuvo en Alianza Lima y que haya sido nominado a jugador revelación del fútbol peruano. "Contento. En lo personal, fue un gran año para mí, estoy nominado a un premio que es muy importante para mí (jugador revelación). Me encontré un fútbol competitivo, no es solo calidad de jugadores, sino también las canchas, altura, cosas que no se dan en el fútbol argentino. Físicamente y mentalmente se preparan esos partidos", sostuvo.

Por otra parte, se refirió a su futuro: "Estoy entrenando, estoy dando todo de mí y aún no sé mi futuro, no está definido, pero por ahora sigo acá en Lima. No sabría decir (fecha límite), pero sí hubo ofertas", concluyó.

¿Cuánto vale el pase de Catriel Cabellos?

Según la estimación realizada por el portal Transfermarkt, actualmente, el valor de mercado de Catriel Cabellos es de un millón de euros. En la última temporada, su ficha experimentó un incremento exponencial, ya que antes de firmar por Alianza Lima estaba cotizado en 300.000 euros.