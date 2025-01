Catriel Cabellos rompió su silencio y desmintió arreglo con Sporting Cristal: "Hay opciones fuera del Perú"

Hace algunos días, Alianza Lima confirmó la salida de Catriel Cabellos para la temporada 2025. Ante ello, la prensa informó que el volante peruano-argentino tenía un acuerdo con Sporting Cristal. Sin embargo, el joven futbolista rompió su silencio y se refirió a su futuro profesional.

El centrocampista de 20 años señaló que aún no tiene nada firmado con el cuadro celeste y que también tiene algunas ofertas de equipos del extranjero.

¿Qué dijo Catriel Cabellos sobre su futuro profesional?

Catriel Cabellos declaró ante la prensa y manifestó que aún no ha definido cuál será su próximo equipo. Además, manifestó su deseo de ser convocado a la selección peruana.

"Contento. En lo personal, fue un gran año para mí, estoy nominado a un premio que es muy importante para mí (jugador revelación). Me encontré un fútbol competitivo, no es solo calidad de jugadores, sino también las canchas, altura, cosas que no se dan en el fútbol argentino. Físicamente y mentalmente se preparan esos partidos", señaló.

"Trabajo para estar en la selección. Es un objetivo que tengo, no me tocó estar, pero uno trabaja para estar ahí. Estoy entrenando, dando todo de mí, mi futuro todavía no está definido. También hay opciones fuera del Perú", agregó.

¿Por qué Sporting Cristal aún no concreta el fichaje de Catriel Cabellos?

Según la información proveniente de Argentina, la condición que Racing Club estaría solicitando se relaciona con la opción de recompra del jugador en caso de que el equipo argentino así lo decida. A pesar de que Cristal habría adquirido el 50% del pase de Cabellos, esta cláusula permitiría a la Academia tener la posibilidad de traerlo de vuelta.

Recientemente se filtró que el equipo cervecero desembolsaría 500.000 dólares por la mitad de la ficha del exseleccionado sub-20. Según el diario Líbero, Racing estaría proponiendo un monto fijo para recuperar al volante de 20 años en caso de que este tenga un desempeño destacado con el equipo rimense.

En esta situación, Sporting Cristal y Catriel Cabellos ya tenían todo adelantado e, incluso, el jugador había llegado a La Florida para pasar exámenes médicos. La idea del cuadro bajopontino era hacerle un contrato por cuatro años al mediocampista con la esperanza de consolidarlo en su plantilla y aumentar su valor de mercado. De esta forma, se tenía la intención de venderlo en un futuro al extranjero, como ya ha pasado con otros futbolistas.

¿En qué clubes ha jugado Catriel Cabellos?

Catriel Cabellos se formó en las divisiones menores de Racing Club de Argentina, club en el que debutó profesionalmente en la temporada 2023. Posteriormente, pasó a Alianza Lima, en el que mostró un buen rendimiento en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Racing Club

Alianza Lima

¿Cuánto vale el pase de Catriel Cabellos?

Según la estimación realizada por el portal Transfermarkt, actualmente, el valor de mercado de Catriel Cabellos es de un millón de euros. En la última temporada, su ficha experimentó un incremento exponencial, ya que antes de firmar por Alianza Lima estaba cotizado en 300.000 euros.