Cuando todo hacía pensar que Sporting Cristal había llegado a un acuerdo con Racing Club para el traspaso de Catriel Cabellos, la trama dio un giro de 180° y el equipo rimense podría quedarse sin el volante de la selección peruana. Si bien el futbolista de 20 años se encuentra entrenando en La Florida, aún no ha firmado su contrato y por ende no ha sido oficializado como nuevo jugador celeste.

Hace unos días, durante la gala de premiación de la Liga 1 2024, Catriel Cabellos subrayó en que si bien se encuentra trabajando con los demás jugadores elestes, su futuro no está definido y no tiene una fecha exacta para dar una respuesta. Tras estas declaraciones, se reveló que existen dos cambios importantes en el acuerdo entre Cristal y Racing que podrían afectar esta situación.

¿Por qué Sporting Cristal aún no presenta a Catriel Cabellos?

De acuerdo a la información del periodista Paul Pérez Rioja, el club de Avellaneda primero cambió la intención de respeca al final de temporada con un precio más bajo de lo establecido. Segundo, realizaron un ajuste salarial por el desembolso del dinero de la compra del 50% del pase del futbolista.

Como se recuerda, Sporting Cristal llegó a un acuerdo con Racing Club y pagaría 500.000 dólares por la mitad del pase de Catriel Cabellos, pero en la Academia no se encuentran conforme con esta situación.

¿Qué dijo Catriel Cabellos sobre su futuro?

En la gala de premiación de la Liga 1, Catriel Cabellos se mostró muy emocionado por los minutos que tuvo en Alianza Lima y que haya sido nominado a jugador revelación del fútbol peruano.

"Contento. En lo personal, fue un gran año para mí, estoy nominado a un premio que es muy importante para mí (jugador revelación). Me encontré un fútbol competitivo, no es solo calidad de jugadores, sino también las canchas, altura, cosas que no se dan en el fútbol argentino. Físicamente y mentalmente se preparan esos partidos", señaló.

En esa misma línea, se refirió a su futuro: "Estoy entrenando, estoy dando todo de mí y aún no sé mi futuro, no está definido, pero por ahora sigo acá en Lima. No sabría decir (fecha límite), pero sí hubo ofertas"

¿En qué clubes ha jugado Catriel Cabellos?

Catriel Cabellos se formó en las divisiones menores de Racing Club de Argentina, club en el que debutó profesionalmente en la temporada 2023. Posteriormente, pasó a Alianza Lima, en el que mostró un buen rendimiento en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Racing Club

Alianza Lima

¿Cuánto vale el pase de Catriel Cabellos?

Según la estimación realizada por el portal Transfermarkt, actualmente, el valor de mercado de Catriel Cabellos es de un millón de euros. En la última temporada, su ficha experimentó un incremento exponencial, ya que antes de firmar por Alianza Lima estaba cotizado en 300.000 euros.