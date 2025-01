Adrián 'Rocky' Balboa se ha convertido en uno de los deseos de Gustavo Costas para la temporada 2025. El entrenador de Racing Club afirmó que necesitan con urgencia la contratación de un '9' para afrontar la Copa Libertadores. En ese sentido, remarcó que quiere tener en su plantel al exdelantero de Alianza Lima.

Si bien la Academia ya le realizó una oferta a Unión de Santa Fe para fichar al atacante uruguayo, en las últimas horas se intensificaron las negociaciones y el club de Avellanada lanzó una nueva propuesta, con un millonario monto, para adquirir una parte de su pase.

Racing ofrece millonario monto por Adrián Balboa

De acuerdo al periodista Germán García, Racing está dispuesto a pagar 800 mil dólares (aproximadamente 3 millones de soles) para adjudicarse el 50% de la ficha. Sin embargo, el cuadro de Santa Fe espera recibir una cifra mayor.

"Racing elevó una nueva oferta por Adrián Balboa. 800.000 dólares brutos por el 50% de la ficha del delantero. Unión la rechazó y pide 1.1 millones para dejarlo ir. El jugador presiona para que se haga la operación", reveló a través de sus redes sociales.

Oferta de Racing por Adrián Balboa. Foto: Twitter

Gustavo Costas exige fichaje de Adrián Balboa

En medio de este panorama, el técnico Gustavo Costas fue claro al mencionar que su equipo necesita reforzarse con un goleador para la Liga Profesional Argentina y la Copa Libertadores.

"Hay que apuntar a salir campeones de la Libertadores, no podemos ser mediocres y conformarnos. Hay que querer más. Racing, si bien es Racing, no tiene tantas copas y hay que ir por eso. Cuando te pones la vara más alta, vivís los días distintos y estás más enchufado", manifestó en diálogo con TyC Sports.

"Tenemos muchas bajas adelante. Josef Martínez y Adrián Balboa son opciones, pero lo que más urgente necesitamos es un '9' porque a Maravilla Martínez lo matamos. El '9' que pedí es Balboa", agregó sobre los nombres que manejan en zona ofensiva.

Adrián Balboa tuvo un breve paso por el fútbol peruano. Foto: Líbero

Por su parte, Balboa evidenció su deseo de sumarse al vigente campeón de la Copa Sudamericana. "No creo que Unión me deje ir tan fácil, pero hablé con 'Kily' González (técnico de Unión de Santa Fe) y le dije que, si estaba la posibilidad, me gustaría salir", mencionó ante los medios de comunicación.

¿En qué clubes jugó Adrián Balboa?

Adrián Balboa, futbolista uruguayo de 30 años, inició su carrera en Cerrito y luego tuvo un breve paso por Europa. En julio de 2019 se incorporó a Alianza Lima; sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo para extender su préstamo y tuvo que marcharse a mediados del 2020 con un registro de 5 goles y 4 asistencias en 26 partidos oficiales.