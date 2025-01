Alianza Lima es uno de los equipos que más se movió en el mercado de fichajes del fútbol peruano. Antes de concretar la llegada jugadores como Pablo Cepellini, Fernando Gaibor o Alan Cantero, el elenco comandado por Néstor Gorosito tuvo la intención de contratar al volante argentino Agustín Cardozo para lo que será su participación en la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores.

Sin embargo, de acuerdo al periodista Nahuel Ferreira, el futbolista de 27 años decidió sumarse a las filas de Lanús, a pesar de que sus condiciones fueron muy inferiores a las que le solicitó en su momento a los blanquiazules.

Agustín Cardozo revela por qué rechazó a Alianza Lima

En su presentación como nuevo jugador del granate, Cardozo habló de las propuestas que tuvo del extranjero. Además, señaló que su objetivo es pelear el certamen local y la Copa Sudamericana.

"Tuve ofertas del exterior y del fútbol local, pero me incliné por Lanús por el proyecto que me propusieron. Lanús fue el que me hizo sentir más importante y mostró más ganas de que esté acá. Sentí que fui prioridad desde el primer momento. Estoy muy contento de estar acá para poder hacer la pretemporada", manifestó en diálogo con DSports Radio.

Agustín Cardozo sobre sus motivos para fichar por Lanús. Foto: captura de Twitter/DSports Radio.

"He jugado solo y como doble 5, que lo puede hacer tranquilamente. Si bien por mis características lo puedo hacer más como un 5 de equilibrio y posicional, puedo hacerlo de las dos maneras", agregó sobre su labor en el campo de juego.

¿En qué clubes jugó Agustín Cardozo?

Agustín Cardozo ha jugado en varios clubes a lo largo de su carrera. Aquí tienes una lista de los equipos en los que ha militado:

Tigre (2017-2024) Santamarina (2017-2018, cedido) NK Istra 1961 de Croacia (2018, cedido) Gimnasia y Esgrima La Plata (2022, cedido) Lanús (2024-presente).

¿Cuál es el valor de Agustín Cardozo?

De acuerdo con la última actualización del portal Transfermarkt, Agustín Cardozo cuenta con un valor en el mercado de 1,5 millones de euros.

PUEDES VER: Cienciano remece el mercado y ficha a exfutbolista de la selección paraguaya que jugó en Italia y España

Fichajes extranjeros de Alianza Lima para el 2025

A la espera de la oficialización del fichaje de Pablo Cepellini, Alianza Lima ya definió sus 6 refuerzos del extranjero para la temporada 2025.