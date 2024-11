Gustavo Costas fue el gran protagonista de la consagración de Racing de Avellaneda en la Copa Sudamericana. En medio de las celebraciones por romper la sequía de títulos internacionales del club de sus amores, el experimentado estratega sorprendió al recordar su paso por el fútbol peruano y lanzó una fuerte autocrítica hacia los argentinos.

El recordado extécnico de Alianza Lima arremetió contra los que cuestionaron su trayectoria y menospreciaron sus logros en otros países de Sudamérica.

Gustavo Costas arremetió contra los argentinos por menospreciarlo

Gustavo Costas, quien fue bicampeón nacional con Alianza Lima en 2003 y 2004, remarcó que trabajar en Perú fue clave en carrera profesional. Además, consideró que los argentinos deben ser más humildes.

"¿Dónde salí campeón? En Paraguay, en Colombia, en Ecuador... Qué falta de respeto tienen los argentinos. Nosotros que tuvimos a Messi y Maradona, ¿cuántos años no salimos campeones en la selección? Es una falta de respeto que hay. Debemos ser un poco más humildes y respetar al otro", indicó en conferencia de prensa.

"Yo pienso que sí te da la experiencia. Yo, en altura, al principio perdía, cuando iba con los equipos, por ejemplo en Perú. Nunca había jugado un partido en altura y perdí un campeonato por no saber jugar en altura, y después gané cuatro seguidos en Perú. Pero, el primer campeonato lo pierdo por no saber jugar en altura, porque mandaba a presionar y se ahogaban a los dos minutos los pibes", agregó.

¿Qué dijo Gustavo Costas tras ganar la Copa Sudamericana con Racing?

Racing Club volvió a ganar un trofeo internacional después de 36 años. En ese sentido, Costas no dudó en elogiar a sus dirigidos. "La confianza me la dieron ellos, lo veía al equipo. Si vos ves al equipo en todo el año con los viajes... no se quejaron nunca. Eso nos dio más fuerzas", mencionó.

"Lo que más molesta es la falta de respeto que hay en la Argentina. Hay una falta de respeto total hacia los jugadores y los técnicos. Yo todos los años laburé y escuchás cada cosa que te da vergüenza. Nos falta descansar y disfrutar. Este grupo logró algo increíble. Desde los dos años que voy a la cancha y como hincha vi todo. No vi algo igual. La gente se dio cuenta de que lo más importante es Racing y hay que cuidarlo. Racing se tiene que acostumbrar a llegar a las finales y ganarlas", agregó.

¿En qué clubes dirigió Gustavo Costas?

Gustavo Costas ha dirigido varios clubes a lo largo de su carrera. Aquí tienes una lista de algunos de ellos: