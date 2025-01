[DIRECTV Sports, EN VIVO] ¿A qué hora juegan Real Madrid vs Barcelona por la final de la Supercopa de España?

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Barcelona EN VIVO Y EN DIRECTO por la final de la Supercopa de España? Esta nueva edición del clásico español está programado para el domingo 12 de enero desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el King Abdullah Sports City y será transmitido por DSports y DGO. Asimismo, podrás seguir toda la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Real Madrid vs Barcelona: previa del partido

Barcelona llega a esta instancia tras derrotar 2-0 a Athletic Club con goles de Gavi y Lamine Yamal. Real Madrid, por su parte, jugará la final luego de imponerse por 3-0 al Mallorca. Bellingham, Rodrygo y un autogol de Martin Valjent le dieron la victoria a los blancos.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Barcelona?

En territorio peruano, el clásico español Real Madrid vs Barcelona por la final de la Supercopa de España iniciará desde las 2.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 1.00 m.

Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Barcelona estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DirecTV Go (DGO). En España, el partido será transmitido por Movistar Plus+. En México, se podrá ver a través de Sky Sports y en Estados Unidos será televisado por ESPN+ y fuboTV.

Real Madrid vs Barcelona: alineaciones posibles

Estos son los probables equipos titulares de Real Madrid y Barcelona para el partido de hoy, por la final de la Supercopa de España.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy, Valeverde, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Júnior y Mbappé

Courtois, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy, Valeverde, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Júnior y Mbappé Barcelona: Szczesny, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Real Madrid vs Barcelona: historial reciente

De los últimos 10 partidos en todas las competiciones, inlcluido amistosos, Real Madrid y Barcelona registran 5 triunfos cada uno.

Barcelona 4-0 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 26 de octubre de 2024

Real Madrid 3-2 Barcelona | LaLiga EA Sports | 21 de abril de 2024

Real Madrid 4-1 Barcelona | Supercopa de España (final) | 14 de enero de 2024

Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga EA Sports | 28 de octubre de 2023

Real Madrid 4-0 Barcelona | Copa del Rey (semifinales) | 5 de abril de 2023

Barcelona 2-1 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 19 de marzo de 2023

Barcelona 1-0 | Copa del Rey (semifinales) | 2 de marzo de 2023

Barcelona 1-0 | Supercopa de España (final) | 15 de enero de 2023

Real Madrid 3-1 Barcelona | LaLiga EA Sports | 16 de octubre de 2022

Barcelona 1-0 | Barcelona | 24 de julio de 2022.

¿Cómo ver Real Madrid vs Barcelona ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Barcelona por el título de la Supercopa de España por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este cotejo. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.