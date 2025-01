Historial Real Madrid vs Barcelona: así quedaron los últimos clásicos previo a la final de la Supercopa de España

El próximo encuentro entre el Real Madrid vs Barcelona por la final de la Supercopa de España promete ser un evento que paraliza a millones de aficionados en todo el mundo. Este partido no solo es un enfrentamiento deportivo, sino también una batalla de pasiones, historia y rivalidad que trasciende fronteras. Desde su primer encuentro en 1902, ambos equipos han forjado una rica historia llena de momentos memorables y estadísticas impresionantes.

La rivalidad entre merengues y blaugranas ha sido testigo de innumerables enfrentamientos, donde cada partido se convierte en una oportunidad para que los equipos demuestren su grandeza. Ahora, ambos clubes se volverán a enfrentar por el primer título del 2025.

Real Madrid vs Barcelona: últimos 10 partidos

De los últimos 10 enfrentamientos, Real Madrid y Barcelona registran 5 victorias cada uno.

Barcelona 4-0 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 26 de octubre de 2024

Real Madrid 3-2 Barcelona | LaLiga EA Sports | 21 de abril de 2024

Real Madrid 4-1 Barcelona | Supercopa de España (final) | 14 de enero de 2024

Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga EA Sports | 28 de octubre de 2023

Real Madrid 4-0 Barcelona | Copa del Rey (semifinales) | 5 de abril de 2023

Barcelona 2-1 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 19 de marzo de 2023

Barcelona 1-0 | Copa del Rey (semifinales) | 2 de marzo de 2023

Barcelona 1-0 | Supercopa de España (final) | 15 de enero de 2023

Real Madrid 3-1 Barcelona | LaLiga EA Sports | 16 de octubre de 2022

Barcelona 1-0 | Barcelona | Amistoso | 24 de julio de 2022.

Historial de enfrentamientos: Real Madrid vs Barcelona

Desde su primer choque, el 13 de mayo de 1902, el Real Madrid y el Barcelona han disputado más de 240 partidos oficiales. De este total de enfrentamientos, el cuadro blanco ha ganado 105 veces y el conjunto azulgrana registra 101 triunfos. Ambos equipos han empatado 52 veces.

¿A qué hora juegan y dónde ver Real Madrid vs Barcelona por la Supercopa de España?

El cotejo entre Real Madrid vs Barcelona por la definición del título de la Supercopa de España está programado para este domingo 12 de enero a partir de las 2.00 p. m. (hora peuana). En Sudamérica, esta nueva edición del clásico español estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DirecTV Go (DGO). En España, el partido será transmitido por Movistar Plus+.

Momentos icónicos en la historia del clásico entre Real Madrid vs Barcelona

El clásico español ha sido testigo de momentos que han quedado grabados en la historia del fútbol. Desde el famoso 5-0 del Barcelona en 2010, hasta la épica remontada del Real Madrid en la Copa del Rey en 2013, cada partido cuenta con su propia narrativa. Estos encuentros no solo definen la temporada de ambos equipos, sino que también influyen en la moral de los jugadores y en la relación con sus aficionados.