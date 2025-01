Real Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY: pronóstico y dónde ver el clásico español por la final de la Supercopa

Real Madrid vs Barcelona definirán al campeón de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona HOY EN VIVO? La nueva edición del clásico español se jugará este domingo 12 de enero por la final de la Supercopa. El decisivo cotejo tendrá lugar en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará cargo de la señal de DSports y Movistar +. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

El equipo de Carlos Ancelotti contará con sus principales figuras, entre las que destacan Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Por su parte, el cuadro del alemán Hansi Flick tendrá en su ofensiva a Pedri, Robert Lewandowski y el joven talento Lamine Yamal.

Real Madrid vs Barcelona: ficha del partido

Partido Real Madrid vs Barcelona ¿Cuándo? Domingo 12 de enero del 2025 ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? DSports, Movistar + ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Barcelona?

En territorio peruano, el clásico español Real Madrid vs Barcelona está programado para jugarse desde las 2.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros rincones del mundo.

México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Barcelona?

En territorio sudamericano, el cotejo entre Real Madrid vs Barcelona por la final de la Supercopa de España 2025 estará a cargo del canal internacional DSports, señal 610 y 1610 HD de DirecTV. En España, el duelo irá por Movistar + LaLiga y, en México, el clásico español será televisado por Sky Sports.

¿Cómo sintonizar Real Madrid vs Barcelona vía DSports?

Estos son los canales que deberás sintonizar en tu operador de TV paga DirecTV para ver el Real Madrid vs. Barcelona.

Argentina: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Chile: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Colombia: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Ecuador: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Perú: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Uruguay: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Venezuela: canal 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Cómo ver Real Madrid vs Barcelona online gratis?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Barcelona por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico español en Sudamérica. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

¿Dónde jugarán Real Madrid vs Barcelona?

Real Madrid vs Barcelona se llevará a cabo en el King Abdullah Sports City, ubicado en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 62.000 espectadores.

Alineaciones Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Vinicius Junior, Kylian Mbappé.

Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Vinicius Junior, Kylian Mbappé. Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Alejandro Balde; Marc Casadó, Pedri González, Pablo Gavi; Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski.

Real Madrid vs Barcelona: pronóstico

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas del Real Madrid vs Barcelona. El favoritismo es del club merengue.

Betsson: si gana Real Madrid (2,50), si empatan (3,75), si gana Barcelona (2,65)

Betano: si gana Real Madrid (2,45), si empatan (3,75), si gana Barcelona (2,63)

1XBet: si gana Real Madrid (2,55), si empatan (3,91), si gana Barcelona (2,72)

Betsafe: si gana Real Madrid (2,50), si empatan (3,75), si gana Barcelona (2,65)

Coolbet: si gana Real Madrid (2,50), si empatan (3,95), si gana Barcelona (2,65)

Doradobet: si gana Real Madrid (2,50), si empatan (3,80), si gana Barcelona (2,62).

Real Madrid vs Barcelona: historial reciente

Así quedaron los diez últimos clásicos entre Real Madrid y Barcelona. El historial en el clásico se encuentra muy parejo.