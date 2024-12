¿Por qué Miguel Trauco se volvió tendencia tras la millonaria venta de Freytes a Fluminense?

Alianza Lima afronta una compleja situación en lo que respecta la conformación de su plantel con miras a la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores. Si bien la millonaria venta de Juan Pablo Freytes al Fluminense representa un significativo ingreso económico a las arcas de la institución, la partida del lateral izquierdo también obliga al entrenador Néstor Gorosito a buscar un reemplazo a uno de los mejores jugadores del equipo.

En medio de este panorama, y la espera de que se anuncien los refuerzos provenientes del extranjero, muchos aficionados hicieron tendencia en nombre del defensor de la selección peruana Miguel Trauco, quien se encuentra sin club luego de perder la categoría con el Criciúma de Brasil.

¿Por qué Miguel Trauco se volvió tendencia tras venta de Freytes?

A pesar de su recordado paso por Universitario de Deportes, desde diversos sectores consideraron que la contratación de Miguel Trauco podría traer grandes beneficios. Más allá de reforzarse con un jugador de jerarquía, Alianza Lima podría utilizar uno de los cupos de extranjeros en otra zona.

"También podría ser Miguel Trauco y usamos ese cupo en otra posición. Trauco es un jugador que sería muy bueno para Alianza", "La única buena opción nacional de lateral izquierdo es Miguel Trauco. No hay más y no olvidemos lo bien que se asociaba con Paolo Guerrero. Ahora está sin equipo, ya venció su contrato con Criciúma y no hay nada acerca a una renovación", "El mejor lateral izquierdo nacional sigue libre y es miguel trauco: es ahora o nunca", "Miguel Trauco está libre", fueron algunos de los comentarios de los aficionados en redes sociales.

¿Dónde juega Miguel Trauco?

Actualmente, Miguel Trauco se encuentra en condición de jugador libre. Después de su breve paso por el Criciúma, escuadra con la cual perdió la categoría en el fútbol brasileño, el jugador 32 años se encuentra sin club y a la espera de definir su futuro.

En los primeros días de diciembre se reportó que el mundialista peruano estaría en la mira de Independiente de Avellaneda. "Independiente de Argentina analiza la contratación de Miguel Trauco", escribió en su cuenta de 'X'. No obstante, todavía no se tiene mayor información sobre el elenco en que continuará su carrera.

La millonaria venta de Juan Pablo Freytes a Fluminense

En un comunicado, Fluminense conformó que compró el 70% del pase de Juan Pablo Freytes a Alianza Lima. En ese sentido, el periodista Carlos Benavente confirmó que el Tricolor abonó un monto de 2.3 millones de dólares por la transferencia del argentino de 24 años.

"Fluminense y Alianza Lima informan que han confirmado el traspaso del defensa argentino Juan Pablo Freytes. El Fluminense ha adquirido el 70% de los derechos económicos del atleta, que tiene 24 años y es zurdo. Freytes llega al club a principios de enero para realizar pruebas médicas, una firma de contrato de cuatro años y una presentación oficial", detalló el gigante brasileño.