El ciclo de Ricardo Gareca en la selección peruana es muy recordado por los aficionados. Bajo sus órdenes, la Bicolor mostró un gran nivel y, además, logró una histórica clasificación a una Copa del Mundo después de 36 años. En medio del complicado panorama que afronta el combinado nacional en las Eliminatorias 2026 ―se ubica en la última casilla del certamen―, el estratega argentino se animó a hablar sobre Juan Reynoso y Jorge Fossati, quienes asumieron la dirección técnica del equipo tras su partida.

El ahora entrenador de la selección chilena, que se encuentra en la pelea por lograr la clasificación a al Mundial 2026, también se pronunció las decisiones que tomaron Juan Carlos Oblitas y Agustín Lozano en su momento.

Ricardo Gareca habló sobre Jorge Fossati y Juan Reynoso

En un primer momento, el periodista Franco Lostanau le consultó si fue un error de la Federación Peruana de Fútbol terminar su ciclo y optar por técnicos de diferente perfil como Fossati y Reynoso. En ese sentido, el DT de 66 años consideró que Lozano y Oblitas buscaron un cambio.

"Sin lugar a duda, en cuanto a eso, la selección buscó un cambio. Eso es una realidad. Yo no sé cómo son ellos (Reynoso y Fossati) en el trato, porque no me atrevería a hablar en cuanto a eso, pero a través de Lozano, lo que buscó es un cambio. Quería ver otra cosa en la selección. Tanto él como Juan Carlos querían ver otra cosa, otro direccionamiento de lo que era la selección (...). Lo que interpretaron es un cambio", manifestó en el programa 'A Presión'.

En esa misma línea, Gareca indicó que Juan Reynoso no tuvo la fortuna de trabajar con el plantel durante una Copa América. Si bien evitó a entrar en detalles sobre el trabajo de sus colegas y si su presencia hubiese cambiado el presente de la selección peruana, el 'Tigre' reparó en su conocimiento sobre la Blanquirroja.

"Es muy difícil decirlo. Perú, durante 7 años y medio, aun con resultados adversos, la política era sostener. El hecho de que hayan contratado a Juan (Reynoso) y que hayan interrumpido ese proceso, porque no tuvo la fortuna que tuve yo de trabajar en una Copa América. A mí me dieron esa posibilidad y Perú ahora tiene un segundo cuerpo técnico, con Jorge (Fossati). No te sabría decir qué resultado pude haber tenido yo, pero tenía un conocimiento de la situación. Eso es una realidad. Ahora no sé en qué situación me hubiese encontrado”, puntualizó.

¿Cómo le fue a Ricardo Gareca en la selección peruana?

Durante los 7 años que estuvo en el banquillo de la selección peruana, Ricardo Gareca logró grandes éxitos. Además de la clasificación al Mundial 2018, el estratega consiguió que el combinado nacional dispute la final de la Copa América 2019. Otros de sus méritos fue alcanzar el repechaje a Qatar 2022; sin embargo, no se logró la clasificación tras perder frente a Australia en penales.