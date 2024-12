Jefferson Farfán es considerado uno de los mejores futbolistas peruanos de los últimos años: en su mejor momento, el atacante brilló con su velocidad y su juego en la Bundesliga de Alemania. Con la camiseta del Schalke 04, el exdelantero despertó el interés de varios gigantes europeos; sin embargo, para sorpresa de muchos, decidió mantenerse en el conjunto teutón.

Uno de los interesados en contar con los servicios del denominado '10 de la calle' fue el poderoso Bayern Múnich, club que tuvo entre sus filas a los peruanos Claudio Pizarro y Paolo Guerrero.

Farfán revela por qué decidió seguir en Schalke

En una reciente entrevista con el exjugador 'Cafú' Salazar, Jefferson Farfán brindó detalles de las propuestas que tuvo antes de firmar su renovación con el Schalke 04 de Alemania. El exgoleador de la selección peruana recuerda que acudió a Claudio Pizarro para tomar una decisión.

"Los primeros 4 años superbién. Ya estaba a punto de irme porque tenía ofertas de 4 equipos grandes. Hablé con Pizarro, le dije ‘Claudio, me han ofrecido esto, qué m***** hago, no sé’. Recuerdo que estábamos corriendo en La Videna y le digo, con la confianza del caso, porque él tenía años en Alemania y conocía todo el sistema: ‘Claudio, qué hago, me están ofreciendo esto en la mano para quedarme en Schalke 04, pero hay cuatro o cinco propuestas de equipos grandes a los que es difícil decirles no'", manifestó.

"Nunca me voy a olvidar lo que me dijo Claudio: ‘Lo que te puedo decir es que ningún equipo te va a pagar lo que te está pagando Schalke en la mano'. Yo ya había acabado mi contrato con Schalke 04, por la firma me dieron un dinero muy fuerte y aparte, obviamente, de mi sueldo. Los otros equipos me daban un sueldo muy bueno, pero no me daban en la mano lo que me daba el Schalke 04. Entonces decidí quedarme en el Schalke 04 y jugué 7 años. Y no fui a ningún equipo grande por quedarme en el Schalke", concluyó.

¿Qué le dijo Claudio Pizarro a Jefferson Farfán?

Hace algunos meses, el propio Claudio Pizarro se pronunció sobre la conversación que sostuvo con Farfán en medio del interés del Bayern Múnich.

"Recuerdo que alguna vez Jefferson me llama porque tenía la posibilidad de irse al Bayern Múnich, y le dije: con los ojos cerrados que vaya para allá. En el Bayern vas a ganar títulos, vas a conseguir cosas importantes en tu carrera. Pero al final es tu decisión y vas a decidir por lo que más te convenga. Farfán le discutía el puesto a Frank Ribéry y Arjen Robben, y si no se le encontraba algún puesto”, explicó el Bombardero en el programa 'Al Ángulo'.