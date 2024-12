Neymar reveló que hinchas del PSG lo buscaron en su casa de París para pegarle: "Se pasaron de la raya"

El astro brasileño Neymar pasó difíciles momentos en el PSG, sobre todo con los hinchas, en un determinado momento de los más de 5 años que duró su aventura en la capital francesa. Así lo reveló el propio 'Ney' en una reciente entrevista que brindó para la cadena francesa RMC Sports, en la cual explicó también sus motivaciones para dejar el club y aceptar la oferta de Arabia Saudita.

"Decidí dejar el PSG y llegó esta oferta para incorporarme al Al Hilal. Recibí la oferta justo después de marcharme, porque sencillamente no era feliz allí, en el PSG. El club y el entrenador ya no contaban conmigo y lo habíamos hablado, así que tuve que tomar una decisión. Y me gustó la oferta del Al Hilal", comenzó el jugador.

Neymar recordó que hinchas del PSG lo buscaron para pegarle

El '10' tuvo una relación tirante con los aficionados del PSG, quienes muchas veces lo acusaron de falta de compromiso por perderse varios partidos importantes debido a sus lesiones. Un claro ejemplo de la tensión existente entre futbolista e hinchada fue la vez en que un grupo buscó a Neymar en su casa para agredirlo.

"Los dos o tres últimos años no fue increíble la forma en que me trataron, le pasó lo mismo a Messi. En lo que a mí respecta, fue injusto porque siempre lo he dado todo en el terreno de juego. Me entristeció un poco la forma en que me trataron los aficionados, sobre todo cuando vinieron a mi casa, cuando quisieron invadir mi casa, insultarme o querer pegarme. Por lo que a mí respecta, se pasaron de la raya", manifestó.

"No guardo rencor al club, solo a algunos de sus dirigentes y a algunos de sus seguidores. Pero eso es cosa del pasado. Este es el club en el que he pasado más tiempo de mi carrera, seis años. He vivido grandes momentos, pero también algunos tristes. Y mi relación con los aficionados es uno de los momentos tristes, por desgracia. Pero en términos deportivos, ha sido el mejor fútbol que he jugado. Así que estoy contento y tengo la conciencia tranquila", agregó el hoy delantero de Al Hilal.

Neymar todavía se ha visto perjudicado por las lesiones en Al Hilal. Foto: AFP

A pesar de todo, 'Ney' dejó entrever que no se arrepentía de haber pasado por la Ligue 1: "Mi experiencia en el PSG fue buena y mala al mismo tiempo. Buena, porque futbolísticamente creo que estaba en el mejor momento de mi carrera. Y mala, porque estuve mucho tiempo lesionado y a menudo no terminaba una temporada. Así que hubo cierta tristeza. No olvidaré los grandes momentos que he vivido aquí, especialmente la final de la Champions. Fueron momentos realmente increíbles".

"Jugar en la Ligue 1 fue una experiencia muy buena, y los aficionados se portaron muy bien conmigo. Escribí mi historia en la Ligue 1 y fue bueno para mi carrera. Estoy orgulloso y feliz de haber formado parte de ella", culminó.

¿Cómo le fue a Neymar en el PSG?

En el Paris Saint-Germain, Neymar llegó a disputar 173 partidos, con un saldo de 118 goles y 77 asistencias. En cuanto a títulos, cosechó más de una decena de trofeos, todos por el fútbol galo: cinco Ligue 1, dos Copas de la Liga, tres Copas de Francia y cuatro Supercopas de Francia.