Desde el proceso a Rusia 2018, uno de los pilares del medio campo de la selección peruana es Renato Tapia, pero en las 2 últimas convocatorias para afrontar las Eliminatorias al Mundial 2026 las lesiones lo 'bajaron del coche' y no pudo disputar estos cruciales compromisos que condenaron al equipo de Jorge Fossati al fondo de la tabla, pero sí los partidos con el Leganés inmediatamente después a las fechas FIFA. Esta situación despertó las críticas de los hinchas incaicos, quienes cuestionan su falta de compromiso con el Equipo de Todos. Ante esto, detalló el 'sacrificio' que hizo por la Blanquirroja.

En una entrevista con el programa 'Hora blanquiazul' de España, el 'Cabezón' mencionó que perdió su puesto en Feyenoord de Países Bajos y Celta de Vigo por acudir a jugar los duelos de la selección peruana. Entre otros temas, también le contestó al periodista Giancarlo Granda, quien sugirió que se le retire la capitanía de la Bicolor.

Renato Tapia detalla el 'sacrificio' que hizo por la selección peruana

En el citado medio español, Renato Tapia enfatizó que muchas veces con la camiseta de Perú se lesionaba y llegaba a Celta de Vigo, su exequipo, para recuperarse, por lo que su DT en ese entonces, Eduardo Coudet, criticaba esa situación porque el conjunto gallego parecía un "puesto de mecánica" para que el 'Cabezón' pueda retornar a la selección peruana, lo que le quitaba terreno en el equipo titular.

"Yo he perdido mi puesto en el Feyenoord (Holanda), perdí mi puesto en el Celta de Vigo (España). Salió el ‘Chacho’ Coudet para decir que el Celta de Vigo era un ‘puesto de mecánica’ porque me arreglaban para mandarme a la selección peruana. Y ahí, ¿dónde está mi compromiso? Mis compañeros saben lo que he hecho y lo que hago actualmente por la selección. Yo estoy feliz con que la gente me quiera y sepa lo que hago por ellos, no solamente los jugadores, sino también con los utileros, con quienes tengo una relación espectacular, con los fisios, con los doctores, yo me quedo con eso. Después, lo que opine la gente, es libre de opinar", expresó el 'Capitán del Futuro'.

Renato Tapia jugó con la selección peruana en el último empate 1-1 ante Colombia. Foto: Luis Jiménez/GLR

¿Qué le respondió Renato Tapia al Giancarlo Granda?

En su espacio en Radio Nacional, Giancarlo Granda compartió su opinión sobre la ausencia de Renato Tapia en la última convocatoria de Perú. Según el narrador de fútbol, que Tapia jugara pocos días después de ser excluido del equipo nacional es un "milagro" y propuso que se le quitara la cinta de capitán.

“Yo pensé que el mes del Señor de los Milagros era octubre, pero me doy cuenta de que este año se ha prolongado, también es en noviembre. El milagro de Tapia, que se lesiona cuando juega la selección y cuatro días después juega en su equipo”, manifestó el comunicador con un toque de sarcasmo. "El que quiere venir, que venga, que nos dejen de ‘florear’. Primero que el seguro, luego que la lesión, después que la otra lesión y a los tres días está jugando. No quiero que seas el capitán del futuro, sino que seas el capitán del presente. Y si no quieres venir, simplemente di: ‘No quiero jugar más en la selección’. No le den más la cinta”, añadió.

Por ello, en diálogo con 'Hora blanquiazul', el volante de Leganés no dudó en responderle. "Para eso está el FIFA, para armar tu equipo y poner al capitán que tu quieras. Es que en verdad, soy una persona muy ‘pasota’ como dicen ustedes. No me importa lo que dice la gente, si creen que no tengo compromiso o lo que se inventen, me da igual. Yo sé lo que he hecho en la selección. Podría decir muchísimas cosas, pero me las guardo y estoy tranquilo conmigo mismo", aseveró.