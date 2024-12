En las últimas dos fechas dobles de la selección peruana en las Eliminatorias, Renato Tapia no ha podido estar presente debido a las lesiones que ha presentado a última hora. El volante nacional se ha perdido partidos decisivos frente a Uruguay, Brasil, Chile y Argentina, y esta situación ha generado que sea el punto de cuestionamientos por parte de algunos comunicadores como Giancarlo Granda, quien hace unos días criticó la falta de compromiso del mediocampista con la Bicolor y aseguró que ya no quería jugar más por Perú.

En una entrevista reciente para ‘Hora Blanquiazul’, un medio radial de España, Renato Tapia fue consultado por estas declaraciones y sugirió, de manera sarcástica, que si Giancarlo Granda desea tomar decisiones sobre el equipo, podría hacerlo a través de los videojuegos, ya que ahí cada uno puede armar los equipos como desee.

¿Qué le respondió Renato Tapia al Giancarlo Granda?

"Para eso está el FIFA, para armar tu equipo y poner al capitán que tu quieras. Es que en verdad, soy una persona muy ‘pasota’ como dicen ustedes. No me importa lo que dice la gente, si creen que no tengo compromiso o lo que se inventen, me da igual. Yo sé lo que he hecho en la selección. Podría decir muchísimas cosas, pero me las guardo y estoy tranquilo conmigo mismo", respondió el jugador de 29 años.

Tapia señaló que le preocupa principalmente la opinión de las personas con las que trabaja diariamente y que conocen bien su labor. "Mis compañeros saben lo que he hecho y lo que hago actualmente por la selección. Yo estoy feliz con que la gente me quiera y sepa lo que hago por ellos, no solamente los jugadores, sino también con los utileros, con quienes tengo una relación espectacular, con los fisios, con los doctores, yo me quedo con eso. Después, lo que opine la gente, está libre de opinar", apuntó.

PUEDES VER: Pablo Bengoechea rotundo sobre si lo llamaron de Alianza Lima y le envió un mensaje a Néstor Gorosito

¿Qué había dicho Giancarlo Granda sobre Renato Tapia?

En su programa en Radio Nacional, Granda compartió su opinión sobre la ausencia de Renato Tapia en la última convocatoria de Perú. Según el narrador de fútbol, que Tapia jugara pocos días después de ser excluido del equipo nacional es un "milagro" y sugirió que se le retire el título de capitán de la selección.

“Yo pensé que el mes del Señor de los Milagros era octubre, pero me doy cuenta que este año se ha prolongado, también es en noviembre. El milagro de Tapia, que se lesiona cuando juega la selección y cuatro días después juega en su equipo”, indicó el comunicador con un toque de sarcasmo. “No quiero ser malpensado, pero ¿en la anterior fecha doble no fue igual? ¿Cuatro días después no jugó contra Atlético Madrid?”, sostuvo.

¿En qué clubes ha jugado Renato Tapia?