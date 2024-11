Giancarlo Granda no pudo contener su descontento contra Renato Tapia y lanzó una crítica feroz en su contra al cuestionar su compromiso con el equipo nacional. Granda aprovechó la reciente desconvocatoria de Tapia para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, que se llevó a cabo hace unos días. Según el informe médico, el jugador de Leganés no formó parte de la lista de Perú contra Chile y Argentina debido a problemas físicos; sin embargo, el ‘Cabezón’ fue titular en el reciente partido de su club contra Real Madrid.

El ‘Flaco’ no dudó en levantar su voz para expresar su inconformidad ante lo sucedido. En sus declaraciones, sugirió que si Tapia no muestra el mismo nivel de entrega hacia la Bicolor que con su equipo, no merece seguir siendo considerado uno de los líderes del vestuario nacional. Asimismo, exigió que si el propio jugador ya no quiere representar al país, que lo manifieste.

¿Qué dijo Giancarlo Granda sobre la última ausencia de Renato Tapia en la selección peruana?

A través de su programa en Radio Nacional, el cual conduce junto a Vicente Cisneros, Giancarlo Granda expuso su punto de vista sobre la ausencia de Renato Tapia en la última convocatoria de la selección peruana. Para el narrador, el hecho de que Tapia jugara apenas unos días después de su exclusión de la Bicolor es un “milagro” y pidió que ya no sea capitán del combinado patrio.

“Yo pensé que el mes del Señor de los Milagros era octubre, pero me doy cuenta que este año se ha prolongado, también es en noviembre. El milagro de Tapia, que se lesiona cuando juega la selección y cuatro días después juega en su equipo”, indicó el comunicador con un toque de sarcasmo. “No quiero ser malpensado, pero ¿en la anterior fecha doble no fue igual? ¿Cuatro días después no jugó contra Atlético Madrid?”, agregó.

Por otra parte, el ‘Flaco’ fue incisivo al señalar que si Tapia ya no quiere jugar por la selección peruana, que se lo diga a Jorge Fossati. “El que quiere venir, que venga, que nos dejen de ‘florerar’. Primero que el seguro, luego que la lesión, después que la otra lesión y a los tres días está jugando. No quiero que seas el capitán del futuro, sino que seas el capitán del presente. Y si no quieres venir, simplemente di ‘no quiero jugar más en la selección’. No le den más la cinta”, apuntó.

¿Renato Tapia no jugó la última fecha doble con Perú por culpa de su club?

Una de las acusaciones más fuertes que realizó Giancarlo Granda fue señalar la influencia que Leganés, el club de Tapia, pudo haber tenido en la decisión de su no participación con la selección peruana. El periodista hizo referencia a una conversación que tuvo con Miguel Rebosio y que podría explicar la ausencia del jugador en los últimos partidos de la Bicolor.

Renato Tapia jugó 90 minutos contra Real Madrid y fue uno de los destacados del Leganés. Foto: AFP

“Rebosio me contaba que el presidente de Real Zaragoza le decía que no viaje porque ya estaban eliminados. Lo mismo en Almería a Acasiete”, declaró Granda, quien se animó a dar una solución para evitar que surjan dudas con respecto al compromiso de Renato Tapia con la camiseta nacional.

“No quiero ser malpensado, pero sí creo que hay demasiadas coincidencias, y me preocupa, que en dos fechas seguidas, el jugador no pueda venir a la selección y, cinco días más tarde, juegue un partido por su club. Sobre todo porque es el capitán, el mensaje que se transmite no es bueno. Si está lesionado, que venga y se someta a los exámenes médicos de la selección”, requirió.

Renato Tapia jugó con Leganés pese a que fue desconvocado por Perú debido a una lesión

Giancarlo Granda manifestó su furia contra Renato Tapia luego que el futbolista fuera titular con el Leganés en su más reciente partido contra Real Madrid por la liga española y que se jugó el último domingo 24 de noviembre. En dicho cotejo, los pepineros cayeron en casa por un contundente 3 a 0 con goles de Mbappé, Valverde y Bellingham.

Este enfrentamiento se llevó a cabo apenas 5 días después del encuentro que sostuvo la selección peruana contra Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026. Debido a su empate contra Chile y su derrota contra la Albiceleste, el equipo de Jorge Fossati cayó a la última posición de la tabla y de momento está eliminado de la contienda mundialista.