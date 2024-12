LDU Quito vs Independiente del Valle EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido de ida de la final de la LigaPro?

¿A qué hora juega LDU Quito vs Independiente del Valle por la final de la LigaPro? Los Albos y el Negriazul inauguran la última fase del torneo ecuatoriano, la cual se llevará a cabo este sábado 7 de diciembre de 2024 a las 3.30 p. m. (hora local) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Este partidazo por la ida de la final del certamen podrá disfrutarse a través de la señal de Zapping Sports, mientras que Teleamazonas emitirá el cotejo por señal abierta. La República Deportes hará la cobertura del minuto a minuto de este emocionante enfrentamiento.

¿Cuándo juega LDU Quito vs Independiente del Valle por la final de la Liga Pro?

El esperado partido de ida de la final de la LigaPro entre LDU Quito e Independiente del Valle se disputará este sábado 7 de diciembre de 2024. El Estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido como ‘La Casa Blanca’, será el lugar donde los dos gigantes del fútbol ecuatoriano se medirán en busca de un paso firme hacia el campeonato nacional.

Este será un encuentro crucial, ya que determinará el rumbo de la final y pondrá a uno de los dos equipos en una posición privilegiada para enfrentar la vuelta, la cual se disputará el próximo sábado 14 de diciembre. La final promete emociones desde el inicio, con un partido lleno de intensidad y fútbol de alto nivel.

¿A qué hora juegan LDU Quito vs Independiente del Valle?

El encuentro entre LDU Quito vs Independiente del Valle comenzará a las 3.30 p. m., según la hora local de Ecuador. Si eres fanático del fútbol ecuatoriano, pero te encuentras en el extranjero y no quieres perderte ni un solo detalle de este partidazo, aquí te mostramos una lista con el cronograma del cotejo en varios países de Latinoamérica y en España:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 2.30 p. m.

2.30 p. m. Colombia, Panamá y Perú: 3.30 p. m.

3.30 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4.30 p. m.

4.30 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 5.30 p. m.

5.30 p. m. España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver LDU Quito vs Independiente del Valle EN VIVO?

Si no puedes asistir al Estadio Rodrigo Paz Delgado, no te preocupes. Puedes ver LDU Quito vs Independiente del Valle EN VIVO por la señal de Zapping Sports, mientras que Teleamazonas emitirá el encuentro para la señal abierta. Estas cadenas aseguran la cobertura completa del duelo, con todo el análisis y comentarios previos y posteriores al partido.

¿Cómo ver LDU Quito vs Independiente del Valle ONLINE?

Para aquellos que prefieren ver el partido en línea, hay varias opciones disponibles. Además de Zapping Sports, que ofrece la posibilidad de seguir la transmisión en vivo a través de su plataforma de streaming, Fanatiz también prestará su señal para la difusión de este enfrentamiento. Por su parte, El Canal del Fútbol transmitirá el partido de ida de la final de la LigaPro para el exterior.

Asimismo, La República Deportes hará una cobertura especial a la altura de este importante evento. Aquí podrás disfrutar de todos los detalles de la previa, así como el minuto a minuto del LDU Quito vs Independiente del Valle.

LDU vs Independiente del Valle: posibles alineaciones

LDU: Alexander Domínguez; Daniel de la Cruz, Ricardo Adé, Richard Mina, Leonel Quiñónez; Ezequiel Piovi, Madison Julio, Fernando Cornejo; Jhojan Julio, Bryan Ramírez y Alex Arce.

Alexander Domínguez; Daniel de la Cruz, Ricardo Adé, Richard Mina, Leonel Quiñónez; Ezequiel Piovi, Madison Julio, Fernando Cornejo; Jhojan Julio, Bryan Ramírez y Alex Arce. Independiente del Valle: Moisés Ramírez, Anthony Landázuri, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Yaimar Medina; Joao Ortíz, Cristian Zabala; Kendry Páez; Keny Arroyo, Renato Ibarra y Jeison Medina.

LDU vs Independiente del Valle: pronóstico

El pronóstico para esta final es incierto, ya que ambos equipos llegan en un excelente momento. Por esa razón, Forebet, página especializada en pronósticos deportivos, señala que el empate es el resultado con mayor posibilidad de concretarse, con un 37%. En el cara a cara, LDU tiene una ligera ventaja al tener 32% de opciones de un triunfo, mientras que la visita cuenta con 30%. El marcador que recomienda el sitio web es una igualdad 2 a 2.