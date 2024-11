Barcelona SC vs Técnico Universitario EN VIVO: ¿a qué hora y cuándo ver el duelo por la LigaPro?

Barcelona vs Técnico Universitario chocan EN VIVO este sábado 23 de noviembre desde las 3.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) por la fecha 14 de la fase 2 de la LigaPro 2024. Este cotejo se disputará en el Estadio Bellavista, en Ambato, y será transmitido por la señal de Zapping TV, Fanatiz y El Canal del Fútbol (en el exterior). Asimismo, puedes seguir todas las incidencias del encuentro a través de la página web de La República Deportes.

El Ídolo del Astillero, bajo la dirección de Segundo Alejandro Castillo, experimentó un notable ascenso. Este progreso se vio potenciado por la sanción de -3 puntos impuesta a Liga de Quito. Gracias a esta penalización, el equipo guayaquileño ve incrementadas sus posibilidades de asegurar un ansiado lugar en la final de la LigaPro. Aunque su destino no esté completamente en sus manos, son conscientes de que obtener una victoria en Ambato resultaría crucial. En caso de que Independiente del Valle se consagre como campeón directo, los amarillos podrían asegurar el otro cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

El Rodillo Rojo ha obtenido buenos resultados, lo que lo coloca en una posición favorable para clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Actualmente, se encuentran a tan solo un punto de asegurar su participación en este torneo internacional. Con solo dos jornadas restantes, la posibilidad de jugar dicho certamen se vuelve cada vez más real.

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs Técnico Universitario?

En suelo ecuatoriano, el partido Barcelona SC vs Técnico Universitario arrancará a las 3.30 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países.

México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Barcelona SC vs Técnico Universitario?

La transmisión de Barcelona SC vs Técnico Universitario estará a cargo de la plataforma de streaming Zapping TV para Perú, Ecuador y demás países de Sudamérica. También podrás verlo en Fanatiz y El Canal del Fútbol (en el exterior). Si no tienes acceso a estas plataformas, no te preocupes, puedes seguir el minuto a minuto de este encuentro en la web de La República Deportes, precisamente en esta nota encontrarás la previa, goles, incidencias y más.

Barcelona vs Técnico Universitario: último antecedente

El último enfrentamiento entre Barcelona vs Técnico Universitario tuvo lugar el 25 de mayo del 2024 en el Estadio Monumental, en el cual el Ídolo logró imponerse con un marcador de 3-0. Por otro lado, el más reciente encuentro registrado en el Estadio Bellavista se desarrolló el 29 de abril del 2023, con un empate 2-2.

