¿Dónde ver LDU Quito vs Independiente del Valle EN VIVO? El duelo entre la Liga y el Matagigantes por la jornada 28 de la Liga Pro de Ecuador se jugará este sábado 9 de noviembre a partir de las 3.30 p. m. (hora ecuatoriana y peruana) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y será transmitido por la señal de Zapping TV. La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles.

A falta de 3 jornadas para el final del torneo, la emoción y la tensión se apoderan de la Liga Pro 2024, con la lucha encarnizada por el título que se encuentra en su punto más álgido. A medida que se acerca el cierre de la segunda etapa, la competencia se vuelve más intensa que nunca. Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria de Quito se enfrentan en una final adelantada, ambos empatados en la tabla de posiciones con 26 puntos. Los Rayados del Valle lideran con una ligera ventaja en la diferencia de goles, con +13 frente a los +11 de LDU.

Por un lado, Independiente del Valle, ganador de la primera etapa, busca coronarse directamente como campeón del torneo ecuatoriano. Mientras tanto, los albos buscarán asegurar los tres puntos como local para forzar una posible final en el torneo, en un enfrentamiento que promete emociones hasta el último minuto.

¿A qué hora juegan LDU Quito vs Independiente del Valle?

El encuentro entre LDU Quito vs Independiente del Valle empezará a las 3.30 p. m. en territorio ecuatoriano. Revisa los horarios de este cotejo según tu zona geográfica.

México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 3.30 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver LDU Quito vs Independiente del Valle?

La transmisión de la final adelantada entre LDU Quito vs Independiente del Valle estará a cargo de la plataforma de streaming Zapping Sports para Perú, Ecuador y demás países de Sudamérica.

¿Cómo ver LDU Quito vs Independiente del Valle ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo LDU Quito vs Independiente del Valle por internet, puedes sintonizar la señal de Zapping Sports, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

Liga de Quito vs. Independiente del Valle: entradas

Estos son los precios de las entradas del vital partido entre la Liga e IDV.

General: US$12

General sur alta bloque A (IDV): US$12

Tribuna oriental: US$15

Tribuna occidental: US$18

Palcos: US$25