Botafogo conquistó su primera Copa Libertadores tras vencer al Atlético Mineiro

Dicen que no hay mal que dure cien años ni Botafogo que lo soporte. En un partido digno de una final, el elenco de la Estrella Solitaria ayer hizo historia y conquistó su primer título de Copa Libertadores luego de derrotar 3-1 al Atlético Mineiro en el estadio Más Monumental de Buenos Aires con anotaciones de Luiz Henrique, Alex Telles y Junior Santos. Eduardo Vargas descontó para los subcampeones.

En 120 años de fundación, el Fogao mantenía una espinita clavada, ya que nunca había disputado una definición continental y los hinchas sintieron que no podían dejar escapar tan inmejorable oportunidad, por lo que acudieron en gran número hasta el estadio donde hace de local River Plate. Si bien en un inicio se informó que no todas las localidades se habían vendido, ayer las tribunas del estadio cargaron, habiendo pocos espacios vacíos, por lo que el aliento no faltó y cayó desde todas las gradas.

Con la aparición del tenista serbio Novak Djkovic cargando la Copa Libertadores, la fanaticada enloqueció y tras ello empezó el artista brasileño Djonga vistiendo los colores del Atlético Mineiro. En espectáculo previo, tal como sucedió en la definición de la Copa Sudamericana, el cantante se paró frente a todos y junto a varios bailarines empezó a tocar lo mejor de su repertorio. Acto seguido llegaría el turno de Marcelo Adnet, quien le dedicó sus canciones al Botafogo, poniendo parcialidad en el show. Ya con ambos equipos en la cancha se entonaría el himno de Brasil. Marlon Freitas, capitán del Fogao, se emocionó hasta las lágrimas.

El tenista Novak Djokovic alzando la Copa Libertadores.

El juez argentino Facundo Tello dio el pitazo inicial y en algunos jugadores del Botafogo se notaba el nerviosismo debido a la falta de experiencia en finales. Tal es así que a los 30 segundos el volante Gregore cometió una terrible falta sobre Fausto Vera. El árbitro en un primer momento mostró la amarilla, pero al ver que la sangre corría por la cabeza del volante del Mineiro, decidió cambiar su decisión y cambió por roja.

Todo hacía suponer que el cuadro Galo se volcaría con todo en ataque, pero el muro defensivo que tuvo en frente hizo nulo los ataques. Sin embargo, en la primera que que Botafogo pudo atacar, golpeó. El argentino Thiago Almada combinó por izquierda con Luiz Henrique, que tocó para el capitán Marlon Freitas. El mediocampista ejecutó un remate que se desvió en el defensor rival Júnior Alonso. Ahí el balón quedó picando para el extremo número ‘7’ que de un buen zurdazo definió entre las piernas de Everson sobre los 35 minutos.

Mineiro quedó golpeado y antes de acabar la primera mitad se vio abajo con otro gol. Esta vez Henrique recibió una falta dentro del área por parte del golero Éverson por lo que el juez pitó la pena máxima. El lateral izquierdo Alex Telles se paró frente al balón y con un buen disparo colocó el 2-0 ante la sorpresa del técnico Gabriel Milito, que en la segunda parte intentó cambiar la historia.

Alex Telles puso de penal el 2-0 parcial.

Bernard, Mariano y Eduardo Vargas hicieron su ingreso iniciado el complemento para darle más volumen ofensivo al Atlético Mineiro. Fue así que un tiro libre ejecutado por Hulk encontró la cabeza del atacante chileno y decretó el descuento sobre los 47 minutos.

A partir de ese momento todo fue emboscada por parte del ex equipo de Ronaldinho Gaucho. Incluso Vargas tuvo hasta dos ocasiones clarísimas para empatar, pero las dejó escapar. Primero con un pelotazo frontal de Mariano que lo encontró sólo frente a arquero John Victor y definió por arriba del travesaño. El técnico Milito no lo podía creer. A poco para el final, los zagueros Barbosa y Adryelson chocaron entre sí dejando nuevamente solo al chileno, quien nuevamente la mandó fuera del arco.

Llanto y desolación entre los jugadores del Atlético Mineiro.

Botafogo seguía defendiéndose con todo hasta que Junior Santos (90’ +7) decretaría el 3-1 final para la alegría de un equipo que, tras conquistar la Libertadores de América, se ganó el derecho de disputar la Intercontinental. En semifinales enfrentará al ganador del duelo entre Pachuca y Al-Ahly de Egipto. En la final espera el Real Madrid, actual campeón de la Champions League. Además, obtuvo el último cupo al Mundial de Clubes 2025 que se desarrollará en Estados Unidos, buscará la Recopa Sudamericana contra Racing y finalmente obtuvo un incentivo económico de 23 millones de dólares.