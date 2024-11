La Copa del Mundo Qatar 2022 es un recuerdo grato para todos los hinchas argentinos, menos para el periodista Martín Liberman, uno de los más polémicos en Argentina. En una entrevista reciente con el programa 'Giros' de TV Pública, manifestó que desde ese episodio glorioso para la Albiceleste no consigue empleo porque "se ocuparon" de dejarlo sin chamba por haber dicho "lo que siente".

El comunicador es criticado por muchos aficionados de Lionel Messi por sus duros cuestionamientos contra el astro argentino del Inter de Miami de la MLS. En declaraciones de julio de 2024 para TUDN, por ejemplo, el hombre de prensa mencionó que lo mejor de la 'Pulga' acabó tras la consecución de la estrella 3 de la Albiceleste. “Qatar 2022 fue el final de ese Messi impresionante, él decidió ponerle otro nivel a su carrera y está muy bien, está en otra cosa y eso influye en su rendimiento”, expresó.

Martín Liberman realiza dura confesión sobre su trabajo

En la charla con el citado espacio, el periodista enfatizó que, en su desempeño profesional, no teme decir lo que quiere y no mide las consecuencias de sus palabras.

"Es de miedoso no decir algo por las consecuencias. Yo no aprendí así. Yo digo lo que siento y no mido lo que pueda pasar. De lo contrario, eres un periodista de pacotilla. No voy a decir 'esto' y después lo mando a guardar. No cuenten conmigo para eso", aseveró.

Asimismo, afirmó que, desde que la Argentina de Lionel Messi se consagró en el Mundial Qatar 2022, no cuenta con un trabajo y que, incluso, se ocuparon de que esta situación continúe así.

"Obvio, (me costó caro). Hace 2 años que no tengo trabajo. Yo no tengo trabajo formal, ese que tuve durante 28 años y, ¡oh casualidad!, cuando Argentina salió campeón del mundo no tuve más trabajo en ningún lado. 28 años ininterrumpidos de trabajo: septiembre de 1994 a diciembre de 2022. En 28 años ningún día me faltó trabajo. De repente no sigo más y estoy seguro de que me 'metieron la cola' y se ocuparon de que no tenga trabajo", agregó.

Martín Liberman elogió a Bryan Reyna

En agosto último, el comunicador se rindió ante la categoría de futbolista que es Bryan Reyna, a quien le augura un gran futuro a sus 25 años. Inclusive, mencionó que el extremo es el llamado a liderar el recambio generacional del fútbol peruano, el cual atraviesa un amargo presente, ya que la Bicolor se ubica último en las Eliminatorias al Mundial 2026.

"Después de la Copa América, (Reyna) ha asumido otro rol en Belgrano. Con mayor protagonismo, se siente más importante y, para Perú, lo es. Reyna puede ser una de las plataformas de relanzamiento porque Perú tiene que barajar y dar de nuevo con una generación que se está yendo", expresó el hombre de prensa para El Futbolero Perú.

De igual manera, expresó que el 'Picante' es el que más le llamó la atención en el duelo de Copa América en que Argentina superó a la selección peruana por 2-0 en junio. "No me sorprende para nada el nivel de Bryan Reyna en el fútbol argentino. Me tocó verlo en la Copa América, donde Argentina y Perú se jugaban cosas muy distintas. Un Perú muy tímido que solo encontraba electricidad cuando la pelota era jugada por la izquierda para la aparición de Reyna", añadió.