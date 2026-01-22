Las cifras irreales de José Jerí: estadística sobre seguridad ciudadana está sesgada

Las cifras del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), presentadas por el Gobierno de José Jerí, son "sesgadas" y buscan "engañar" a la ciudadanía. Así lo afirmó el analista de datos, Juan Carbajal, quien resaltó que se mostraron resultados a nivel país y no por departamento, lo que genera una "falsa idea" de disminución de la criminalidad.

"Lo que han hecho se llama engañar con las estadísticas. No muestran el resultado por cada parte (departamento), sino el absoluto. El hecho de que en otros lugares del país los índices sean muy bajos, ocasionan que a nivel nacional el porcentaje disminuya. Tergiversar, descontextualizar, sesgar, eso ha hecho el Gobierno", explicó en entrevista a La República.

Homicidios en Lima aumentaron el 2026

Para muestra, Carbajal cita un cuadro que el comandante general PNP, Óscar Arriola, presentó. Mejor dicho, un dato que se mostró en uno de los gráficos, pero que fue obviado por la autoridad.

Se trata de un cuadro elaborado con información de la Policía y en el que se detalla el número de homicidios en los primeros 21 días de cada año desde el 2023 hasta el 2026 por cada departamento del Perú. Siendo así, Arriola indicó que durante los primeros 21 días del 2025 a nivel nacional se registraron 163 homicidios, mientras que en el mismo periodo del 2026, se reportaron 145.

Visto de esa forma, se mostró como un logro los 18 asesinatos menos a nivel país. Sin embargo, no hubo disminución sino aumento cuando se trata de Lima.

Los primeros 21 días del 2025 se reportaron un total de 61 homicidios en Lima Centro, Norte y Sur; mientras que en el 2026 hay 77 en el mismo periodo y ponderado de zonas. Este dato no fue mencionado por el comandante Arriola durante la conferencia, sino como respuesta a una pregunta en la rueda de prensa, en la que indicó que, en efecto, Lima es el departamento con mayor índice de homicidios en lo que va del año.

En el caso del Callao, hubo una reducción de 4 en los 13 homicidios registrados los 21 primeros días del 2026 y los 17 del 2025.

Haciendo la sumatoria, en Lima y Callao, hubo un total de 90 homicidios en los 21 primeros días del 2026, mientras que el 2025 hubo 78 en el mismo periodo.

Carbajal agregó: "Algo que no se ha dicho en tal conferencia, es que el promedio diario en los primeros 21 días del año 2026 es de 6.9 (casi 7) el cual es un promedio muy superior a los meses de diciembre (6.3) y noviembre (6.0) del año 2025, con lo cual el mes de enero de proseguir con un promedio de casi 7 podría terminar con más de 200 homicidios muy similar a los meses de setiembre y octubre del 2025".

Región Policial Año 2023 (del 1 al 21 de enero) Año 2024 (del 1 al 21 de enero) Año 2025 (del 1 al 21 de enero) Año 2026 (del 1 al 21 de enero) Lima Centro 51 52 63 Lima Norte 8 8 14 Lima Sur 1 1 - TOTAL 62 60 61 77 Callao 13 12 17 13 TOTAL (Lima y Callao) 75 72 78 90

Datos del CEIC no son del todo precisos

Por otro lado, Carbajal resaltó que los datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad podrían no ser 100% precisos ni actuales.

"Desde el 2021, el CEIC no divulgaba su data, por lo que es destacable que ahora se haya transparentado. Pese a ello, resulta cuestionable que las cifras a nivel nacional se hayan recopilado en tan poco tiempo. Esto genera que los números presentados por el Gobierno no sean certeros, sino que podrían incrementarse conforme se vayan actualizando los datos y subregistros", anotó.

En ese sentido, resalta que las cifras presentadas por el CEIC difieren a las ya publicadas anteriormente por el Sinadef, Sidpol y Ministerio Público.

"Han pasado cuatro años y miren lo que este año nos reportan. Más de 3.600 el 2025 (por 100 mil habitantes), mucho superior a lo que el Sinadef nos venía reportando. Incluso los datos del CEIC son superiores a los que la Policía Nacional venía registrando. Luego, el Ministerio Público, que también registra las denuncias por extorsión, en el año 2025 ha registrado más de 28.000. Entonces, hay un desfase de más de 2.000 denuncias entre lo que reporta el Ministerio Público y lo que reporta el Sidpol", manifestó.

La pregunta, entonces, que se plantea Carbajal es "¿En quién creemos?" "¿En quién confiamos?". "Hay desfase de registros entre una y otra institución. Debería haber un ente único que nos visibilice", dijo.

A ello se suma que los porcentajes de disminución presentados son mínimos, observó el especialista.

Ciudadanos podrían elegir no denunciar por temor

Finalmente, otro de los aspectos observados por Carbajal es la supuesta disminución de denuncias por extorsión, robo y demás.

Jerí indicó que las denuncias por extorsión han disminuido durante su Gobierno, sin embargo, el estadista alerta de que esa presunta reducción no significa que los delitos se den menos sino que podría revelar que los ciudadanos ya no denuncian.

"La caída abrupta en los registros de las denuncias por extorsión en los meses de noviembre y diciembre del año 2025, ciertamente se contradice con la realidad actual de nuestro país en la cual las extorsiones no cesan y ni mucho menos denotan una disminución. Entonces, lo que podría estar sucediendo es que las personas tienen miedo de denunciar o simplemente ya no lo hacen porque sienten que no pasará nada", refirió y agregó que el mismo Ministerio Público informó sobre una "lista negra de denuncias"

Por todo esto, Carbajal contradice al mandatario respecto a los resultados presentados. "Dónde está la reducción? Lo que hay, estadísticamente, son fluctuaciones y altibajos sin una señal clara de reducción", exclamó. Mientras que Jerí se aferra a señalar que lo conseguido es insuficiente, pero es "positivo".