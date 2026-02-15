Ana Diburcio, mujer que visitó 24 veces a José Jerí, asegura que trabajó para él y que recibía pagos directos

Ana Diburcio, quien visitó a José Jerí 24 veces en un periodo de tres meses entre octubre y diciembre de 2022, informó que las visitas se debieron a que trabajó como persona de confianza del entonces congresista y recibió un salario mensual en efectivo por ello.

El dinero, de acuerdo con la entrevista que brindó a Panorama, provenía del mismo salario de Jerí.

"Todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede decir, que Jeri pueda agarra plata del estado, puede agarra plata del gobierno, no. Yo nunca tuve un pago directo de planilla, era de su mismo sueldo de él, supongo yo esa plata, fue siempre al contado", dijo.

Especificó que el entonces parlamentario le pagaba un sueldo mínimo y que sus funciones eran de coordinación. "Yo recibía un sueldo mínimo no era wow tampoco. Yo era practicante. Yo estaba allí para apoyar temas, cosas, reuniones, citas, no era que tampoco yo por ser una sombra allí me daban la plata", comentó.

Agregó: "Nunca tuve un contrato directo, nunca trabajé para el estado, nunca figuré en planilla, fue un trabajo personal directo con el con su equipo en su despacho. Nunca el cogió dinero del estado cosas así, siempre fue con su sueldo de él".