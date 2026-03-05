HOYSuscripcion LR Focus

Debate Electoral 2026: Edwin Donayre vs César Zumaeta | Epicentro Electoral - Réplica

Política

En tiempo récord: TC fija para el 11 de marzo audiencia por hábeas corpus de Vladimir Cerrón

Esto ocurre a puertas de las elecciones generales de 2026. La situación judicial del exgobernador regional le impediría participar en los debates electorales, ya que el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que estos deben realizarse de manera presencial.

Según la información que emitió Infobae, el Tribunal Constitucional programó para el miércoles 11 de marzo, a las 9:15 de la mañana, la audiencia pública en la que evaluará el hábeas corpus presentado a favor de Vladimir Cerrón, recurso con el que el prófugo de la justicia busca anular la orden de prisión preventiva dictada en su contra.

Cabe señalar que esto se da a puertas de las elecciones generales 2026, y la situación del exgobernador le impiden participar en los debates electorales, ya que el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que estos deben realizarse de manera presencial.

De acuerdo con documentos del proceso, el expediente del caso fue remitido al TC por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima el 4 de febrero y quedó registrado como recibido en el tribunal el 11 de febrero. Menos de 20 días después, el organismo constitucional fijó fecha para la audiencia en la que se revisará el recurso.

De acuerdo con Infobae, la defensa de Cerrón, el abogado y ahora candidato al decanato del Colegio de Abogados, Humberto Abanto, solicitó formalmente el uso de la palabra para presentar el informe oral durante la audiencia programada por el tribunal. En esa sesión, los magistrados escucharán los argumentos de las partes antes de deliberar y emitir una decisión.

Con esto, Cerrón solicita que se deje sin efecto la resolución judicial que rechazó su pedido para sustituir la prisión preventiva por una medida de comparecencia simple, lo que le permitiría afrontar el proceso en libertad. Esta medida fue dictada por el caso Los Dinámicos del Centro.

No obstante, el líder de Perú Libre permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023, cuando fue condenado a prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka, proceso del que posteriormente fue absuelto por la Corte Suprema.

Benji Espinoza: "Un expediente que al mes ya tiene audiencia es absolutamente célere"

Para el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, la programación de la audiencia ha sido inusualmente rápida. "Es muy rápido, pero es lo que debería pasar en todos los casos. Evidentemente, hay un efecto discriminador en que todos los casos se demoren un poco más y este se demore poquísimo. Normalmente, un hábeas corpus debería tramitarse rápido pero en la práctica eso no ocurre (...)", señaló para este medio.

Esto también es remarcado por el abogado penalista Benji Espinoza. "Un expediente que se recibe el 11 de febrero y al mes ya tiene audiencia es absolutamente célere. No es común ni frecuente en este tipo de procesos. Sería bueno que todos los casos sean así, pero no todos los casos tienen esa celeridad". Asimismo, explicó que de ser favorecido Cerrón por el TC, podría participar con normalidad en actividades propias de su candidatura presidencial. "Se anularía su prisión preventiva, recupera su libertad mientras resuelve el proceso", agregó.

En ese contexto, para Arbizu, el TC no debería declarar fundado el hábeas corpus de Cerrón puesto que constantemente se ha burlado de la justicia y con eso demuestra su actitud de obstaculizar el proceso, explicó.

¿Qué es el caso Dinámicos del Centro?

El caso 'Los Dinámicos del Centro' se trata de una investigación fiscal sobre una supuesta red de corrupción que habría operado en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín. De acuerdo con lo que plantea el Ministerio Público, este grupo se dedicaba a entregar licencias de conducir de forma irregular a cambio de coimas. Además, supuestamente direccionaban contrataciones públicas para beneficiar a personas vinculadas a Perú Libre.

Las investigaciones comenzaron en el año 2019, cuando la Fiscalía Anticorrupción y la Diviac se infiltraron y detectaron un esquema de cobros ilegales por trámites relacionados con brevetes. Según la tesis, la red habría estado integrada por funcionarios, trabajadores del sector transportes y personas externas que captaban postulantes para facilitarles la obtención de licencias a cambio de dinero.

