Cine y series

'El juego del calamar: el desafío' temporada 2: a qué hora y dónde ver los capítulos del reality de Netflix

'El juego del calamar: el desafío' llega con nuevos retos, 456 participantes y un millonario premio que pondrá a prueba la astucia y resistencia de los concursantes. Conoce la hora y plataforma oficial para ver los capítulos de la serie.

'Squid Game. The Challenge' season 2 se estrena el 4 de noviembre en Netflix. Foto: composición LR/difusión/Netflix
'Squid Game. The Challenge' season 2 se estrena el 4 de noviembre en Netflix. Foto: composición LR/difusión/Netflix

El esperado reality show inspirado en la exitosa serie surcoreana regresa con una nueva entrega llena de tensión, estrategia y emociones extremas. 'El juego del calamar: el desafío' temporada 2 llegará este martes 4 de noviembre de 2025 a Netflix, reuniendo a 456 participantes que competirán por un premio de 4,56 millones de dólares. Tal como reveló la plataforma, esta segunda parte promete desafíos inéditos y giros impredecibles que pondrán a prueba el ingenio, la resistencia y las alianzas de los concursantes.

A diferencia de otras producciones de Netflix, esta temporada se emitirá como un evento especial de tres semanas, con lanzamiento escalonado de los episodios. De esta manera, los seguidores del reality vivirán una experiencia similar a la primera temporada, con nuevas pruebas inspiradas en la ficción original y un formato que mantendrá la tensión hasta el final.

PUEDES VER: Estrenos Netflix Noviembre 2025: lista de las nuevas películas y series que llegan a la plataforma de streaming este mes

lr.pe

¿A qué hora se estrena la temporada 2 de 'El juego del calamar: el desafío'?

La segunda temporada del reality show de Netflix se estrena el martes 4 de noviembre de 2025, con los siguientes horarios según el país:

  • Estreno de la temporada 2 de 'El juego del calamar: el desafío' en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2:00 a. m.
  • Estreno de la temporada 2 de 'El juego del calamar: el desafío' en Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 3:00 a. m.
  • Estreno de la temporada 2 de 'El juego del calamar: el desafío' en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 a. m.
  • Estreno de la temporada 2 de 'El juego del calamar: el desafío' en Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 5:00 a. m.
  • Estreno de la temporada 2 de 'El juego del calamar: el desafío' en España: 9:00 a. m.

PUEDES VER: Creador de ‘El juego del calamar’ explica escena final de serie y habla sobre una cuarta temporada

lr.pe

¿Dónde ver 'El juego del calamar: el desafío' temporada en Netflix?

Para disfrutar de la nueva entrega del exitoso reality, solo necesitas una suscripción activa a Netflix, disponible en diferentes planes. En Perú, los precios mensuales actuales son: S/28.90 (Básico), S/40.90 (Estándar) y S/52.90 (Premium). Cada plan ofrece acceso completo al catálogo de películas, series y realities originales de la plataforma.

Estreno de capítulos de 'Squid Game: The Challenge' season 2

Capítulos 1, 2, 3 y 4 de 'Squid Game: The Challenge' temporada 2: martes 4 de noviembre del 2025
Capítulos 5, 6 y 7 de 'Squid Game: The Challenge' temporada 2: martes 11 de noviembre del 2025
Capítulos 8, 9 y 10 de 'Squid Game: The Challenge' temporada 2: martes 18 de noviembre del 2025

