Cine y series

‘Enredados’ live action: Disney confirma a los actores que interpretarán a Rapunzel y Flynn Rider

La nueva película de Disney todavía no tiene fecha de estreno, pero sí confirmó a los dos protagonistas.  

El live action de 'Enredados' es la nueva apuesta de Disney. Foto: YouTube.
Disney anunció oficialmente que Teagan Croft y Milo Manheim encabezarán el elenco del live action de ‘Enredados’, adaptación live action de la película animada estrenada en 2010. Ambos actores fueron seleccionados tras un proceso de audiciones que incluyó pruebas de cámara realizadas en Londres el mes pasado. Hasta ahora, el estudio no ha comunicado una fecha de estreno.

La película se suma a la lista de clásicos animados que Disney ha decidido trasladar al formato live action. El proyecto busca actualizar la historia de Rapunzel sin alterar los elementos centrales del relato original, en una apuesta dirigida tanto a nuevos espectadores como a quienes crecieron con la versión animada.

Teagan Croft y Milo Manheim, serán los protagonistas de 'Enredados'. Foto: Instagram.

Teagan Croft y Milo Manheim serán Rapunzel y Flynn Rider en el live action de ‘Enredados’

Teagan Croft interpretará a Rapunzel, la princesa de cabello mágico. La actriz australiana es conocida por su papel en la serie Titans y por protagonizar la película True Spirit en Netflix. En esta nueva versión, dará vida a una Rapunzel curiosa, independiente y decidida.

Por su parte, Milo Manheim será Flynn Rider, el ladrón carismático que cambiará el destino de la protagonista. El actor ganó popularidad con la franquicia Zombies de Disney Channel y actualmente participa en la serie School Spirits. Su incorporación al proyecto refuerza el enfoque juvenil y dinámico de la película.

Live action de ‘Enredados’ será dirigida por Michael Gracey

La dirección del proyecto estará a cargo de Michael Gracey, reconocido por The Greatest Showman, mientras que el guion fue escrito por Jennifer Kaytin Robinson. La producción recae en Kristin Burr, conocida por su trabajo en Cruella, formando un equipo con amplia experiencia en cine musical y grandes producciones.

Disney confirmó que la música seguirá siendo un elemento central, con un uso destacado de instrumentos, clave en el éxito de la versión animada. No se ha precisado si se incluirán canciones nuevas.

El desarrollo del proyecto comenzó a finales de 2024, tuvo una breve pausa en 2025 y se retomó progresivamente. Algunos roles importantes aún se encuentran en proceso de casting, mientras que la película se perfila como una de las apuestas más esperadas del estudio.

