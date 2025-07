Creador de ‘El juego del calamar’ explica escena final de serie y habla sobre una cuarta temporada

La tercera temporada de 'El juego del calamar' ha dejado a los fanáticos boquiabiertos con la inesperada aparición de Cate Blanchett. La actriz australiana, conocida por su trabajo en 'El señor de los anillos' y 'El curioso caso de Benjamin Button', realiza un cameo en la escena final, interpretando a una reclutadora en Estados Unidos. Este giro ha reavivado las especulaciones sobre una posible versión estadounidense de la exitosa serie surcoreana, bajo la dirección de David Fincher.

Hwang Dong-hyuk, el creador y director de la serie, ha compartido su perspectiva sobre la inclusión de Blanchett en este papel. En una reciente entrevista con ‘The Hollywood Reporter’, el cineasta explicó que la elección de una mujer para el rol de reclutadora aporta un "buen contraste" y un "elemento poderoso e impactante" a la narrativa. La escena, aunque breve, requiere de una presencia fuerte, y Blanchett, según Hwang, es la actriz ideal para capturar la atención del público en un instante.

Hwang Dong-hyuk ha revelado que la elección de Cate Blanchett no fue casual. En su búsqueda de una actriz que pudiera aportar un impacto inmediato a la escena, se sintió atraído por la capacidad de Blanchett para dominar la pantalla con su presencia. “Es una escena muy corta. Solo hay una línea, así que necesitábamos a alguien con esa presencia y carisma para dominar por completo la pantalla en ese instante”, comentó el director. Esta elección resalta la importancia de la actuación en momentos clave de la narrativa, donde cada palabra y gesto cuentan.

La aparición de Blanchett ha suscitado especulaciones sobre la posibilidad de que 'El juego del calamar' tenga una versión estadounidense. Hwang ha manifestado que, aunque no ha recibido confirmación de Netflix sobre este tema, la idea no le desagrada. “Sinceramente, Netflix no me ha dicho nada oficialmente al respecto. Solo lo he leído en artículos”, afirmó. Su entusiasmo por el trabajo de David Fincher sugiere que, si se llegara a realizar una adaptación, estaría ansioso por verla.