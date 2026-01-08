Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

Para este jueves 8 de enero de 2026, se tenía programado el estreno a nivel nacional del último documental del cineasta Javier Corcuera, titulado Uyariy. Uyariy, en quechua, significa escuchar. Este trabajo, como ya se indicó en la entrevista a Javier Corcuera que publicamos el pasado domingo 4, va sobre las muertes en las protestas sociales de 2022-2023 en Puno.

Pero ayer jueves, en horas de la mañana, empezó a circular un rumor sobre un boicoteo a la programación del documental en el día de su estreno. Ese rumor dejó de ser tal a cuenta del comunicado emitido por la Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero de 2023.

En dicha misiva, se dice lo siguiente:

“Hacemos un llamado a todo buen peruano consciente de nuestra realidad para pedir respaldo y exigir que la empresa encargada difunda el documental Uyariy, que cuenta la verdad del atropellamiento en contra de los peruanos del sur; denunciamos censura a nuestra verdad y el derecho a justicia y verdad. Sin argumentos concretos intentan callar y esconder la verdad que se presentará al mundo; como siempre, los que gobiernan sin credibilidad moral intentan callar aprovechando sus cargos temporales”.

Este trabajo de Javier Corcuera es uno de los más esperados de los últimos tiempos. La masacre de peruanos en el sur entre finales de 2022 e inicios de 2023 ha dado paso a varias manifestaciones artísticas y culturales desde entonces. Pensemos en emisiones de podcast y en las exposiciones que se han realizado sobre esa masacre. En este escenario, Uyariy de Javier Corcuera aborda esta temática sensible partiendo del día en el que se registró la mayor cantidad de asesinatos en dicho estallido social: el 9 de enero de 2023, cuando en Juliaca fueron asesinadas 19 personas, incluyendo niños y adolescentes.

La producción de Uyariy y Javier Corcuera igualmente publicaron un comunicado en sus redes sociales. Al respecto, se lee:

“Ante el maltrato recibido a la película, que tras haber sido anunciada ha sido retirada a última hora de la cartelera en el sur del país y se le ha asignado unos horarios inaccesibles en los cines de Lima, los productores y el director de Uyariy, Javier Corcuera, estamos solicitando a los cines comerciales que retomen la proyección del filme en el sur andino y se modifiquen las funciones de Lima en horarios que permitan la asistencia de espectadores. Esto lo hacemos por respeto a las víctimas de la represión -ocurrida el 9 de enero en Juliaca del 2023 y durante esos días en otros lugares del Perú-, por sus familiares, los espectadores y por el cine peruano.

Muchas veces la censura aparece de forma solapada y no podemos permitir que esto suceda. En caso de que no sean atendidas nuestras peticiones, estamos valorando el retiro de la película.

Si fuese así, lo antes posible comunicaremos la forma en que se podrá ver Uyariy en todo el Perú”.

Una censura más

Desde el inicio del gobierno de Boluarte y en lo que va de la gestión interina de Jerí, la cultura no deja de ser blanco de censuras. Este es un tema que La República viene exponiendo desde hace más de dos años. La maquinaria censora se hizo clara e incuestionable cuando los artistas, escritores e intelectuales empezaron a criticar la matanza de peruanos entre 2022-2023. Al respecto, citemos algunos casos, como los de Juan Acevedo, Rafael Dumett y Nicolás Yerovi.

Esta no es una censura que proviene del Ministerio de Cultura (aunque no sorprende su silencio); en esta ocasión viene desde el sector privado, el cual es presionado por fuerzas políticas de derecha a las que este tema les causa urticaria; por eso pretenden que estas muertes de peruanos queden en el olvido. Ninguna censura es aislada. Recordemos que este pasado martes 6, la Fiscalía de la Nación desactivó el Eficavip (Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales). La historia se cuenta sola; solo basta acomodar las piezas.

Las empresas que dirigen las salas de cine (Cinemark, UVK, Cinépolis y Cineplanet) no pueden justificar el desacomodo de los horarios debido a factores comerciales, como sí pasa con otras películas peruanas y en donde sí sirve, por decirlo de alguna manera, ese barajo de lo comercial. Javier Corcuera es un cineasta con prestigio a nivel mundial. Es un nombre importante en el imaginario cinematográfico. Es decir, es un director con muchísimo público, público que, a pesar de los nuevos horarios, está comprando sus entradas y llenando algunas salas.

Esta censura obedece a presiones políticas porque la derecha (la que está en Palacio y en el Congreso), aparte de inculta y poco informada, no quiere que se sepa la verdad de lo que pasó en esa masacre y tampoco quiere que se haga justicia, que es lo que piden los familiares de las víctimas.