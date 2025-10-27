Guillermo del Toro: “Tengo 61 años y espero seguir sin utilizar la IA”

El cineasta ganador del Óscar, Guillermo del Toro, ha comparado la fascinación actual por la tecnología con la historia de la película que estrena el 7 de noviembre en Netflix: Frankenstein.

“La IA (inteligencia artificial), en particular la generativa, no me interesa ni me interesará jamás”, dijo a NPR el director de El laberinto del Fauno. “Tengo 61 años y espero poder seguir sin interesarme en absoluto en usarla hasta que me muera. … El otro día, alguien me escribió un correo electrónico preguntándome: ‘¿Cuál es tu postura sobre la IA?’. Y mi respuesta fue muy breve. Dije: ‘Prefiero morir’”.

Por eso, el mexicano que ganó los Óscar con la cinta La forma del agua, conectó la historia del personaje protagonista de su película, Víctor Frankenstein, con el uso de la inteligencia artificial. “Quería que la arrogancia de Víctor se asemejara en algunos aspectos a la de los técnicos. Es un poco ciego, crea algo sin considerar las consecuencias, y creo que debemos detenernos y reflexionar sobre nuestro futuro”.

Del Toro adapta la novela homónima de Mary Shelley. Está protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth y Christoph Waltz