HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Guillermo del Toro: “Tengo 61 años y espero seguir sin utilizar la IA”

El cineasta estrenará 'Frankenstein' y sobre el uso de la IA en el cine respondió “prefiero morir” .

Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro. | afp

El cineasta ganador del Óscar, Guillermo del Toro, ha comparado la fascinación actual por la tecnología con la historia de la película que estrena el 7 de noviembre en Netflix: Frankenstein.

PUEDES VER: Jason Day: “La manera en que cae una dictadura en Perú para que aparezca una democracia frívola, sería un buen thriller”

lr.pe

   “La IA (inteligencia artificial), en particular la generativa, no me interesa ni me interesará jamás”, dijo a NPR el director de El laberinto del Fauno. “Tengo 61 años y espero poder seguir sin interesarme en absoluto en usarla hasta que me muera. … El otro día, alguien me escribió un correo electrónico preguntándome: ‘¿Cuál es tu postura sobre la IA?’. Y mi respuesta fue muy breve. Dije: ‘Prefiero morir’”.

Por eso, el mexicano que ganó los Óscar con la cinta La forma del agua, conectó la historia del personaje protagonista de su película, Víctor Frankenstein, con el uso de la inteligencia artificial. “Quería que la arrogancia de Víctor se asemejara en algunos aspectos a la de los técnicos. Es un poco ciego, crea algo sin considerar las consecuencias, y creo que debemos detenernos y reflexionar sobre nuestro futuro”.

PUEDES VER: Tito Catacora: "El ataque ha sido al cine regional. Quieren un pueblo que calle"

lr.pe

Del Toro adapta la novela homónima de Mary Shelley. Está protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth y Christoph Waltz

Notas relacionadas
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dónde está actualmente Kevin Olguín, el 'Baby Bandito' real, después del 'robo del siglo'?

¿Dónde está actualmente Kevin Olguín, el 'Baby Bandito' real, después del 'robo del siglo'?

LEER MÁS
Los mejores maquillajes para Halloween inspirados en personajes famosos

Los mejores maquillajes para Halloween inspirados en personajes famosos

LEER MÁS
Grey’s Anatomy: el duro capítulo de Miranda explicando a su hijo qué hacer si es detenido

Grey’s Anatomy: el duro capítulo de Miranda explicando a su hijo qué hacer si es detenido

LEER MÁS
'Terrifier 3', película completa en español latino: ¿dónde ver online?

'Terrifier 3', película completa en español latino: ¿dónde ver online?

LEER MÁS
¿Lyle Menéndez usaba peluquín? La verdad sobre el cabello del protagonista de 'Monstruos' en Netflix

¿Lyle Menéndez usaba peluquín? La verdad sobre el cabello del protagonista de 'Monstruos' en Netflix

LEER MÁS
Scary Movie: ¿qué pasó con Shorty? a 20 años de su estreno, así lucen los actores de la cinta

Scary Movie: ¿qué pasó con Shorty? a 20 años de su estreno, así lucen los actores de la cinta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Cine y series

Jeremy Allen White se convierte en Bruce Springsteen

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Una sátira de los años 80: “La hoguera de las vanidades”, película de Brian de Palma

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025