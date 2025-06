¿Habrá 'El juego del calamar' temporada 4?

La tercera temporada de 'El juego del calamar' llegó a Netflix el 27 de junio de 2025 como el supuesto desenlace definitivo de una de las producciones más exitosas en la historia de la plataforma. La ficción surcoreana creada por Hwang Dong-hyuk, que hizo historia en los Emmy y se convirtió en un fenómeno cultural global desde su estreno en 2021, concluye con siete episodios que profundizan en la transformación final del protagonista, Seong Gi-hun, también conocido como el jugador 456.

Sin embargo, lejos de cerrar por completo las posibilidades narrativas, el final de 'El juego del calamar' 3 dejó múltiples preguntas sin respuesta. Incluso, una escena postcréditos y la aparición sorpresa de una reconocida actriz de Hollywood provocaron teorías sobre una posible 'El juego del calamar' 4 o una expansión internacional del juego.

¿'El juego del calamar' tendrá temporada 4?

Aunque el creador Hwang Dong-hyuk ha sido enfático en señalar que la historia de Gi-hun llega a su fin con la tercera temporada, no descartó del todo seguir explorando este universo. Durante una conferencia de prensa celebrada a inicios de junio en el Seoul Dragon City, el director abordó la incertidumbre generada por los fans respecto a una cuarta entrega.

“Después de ver la temporada 3, algunos pensarán que hay espacio para una temporada 4, mientras que otros pensarán que no es necesaria”, comentó a The Korea Times. “Actualmente, no tengo la intención de crear algo más relacionado con 'El juego del calamar', pero he considerado la idea de un spin-off”, agregó.

Estas declaraciones alimentan las especulaciones en torno a una posible 'El juego del calamar' 4, ya no como una continuación directa de la historia de Gi-hun, sino como una expansión a otras realidades y personajes dentro del mismo universo macabro del concurso.

Final de 'El juego del calamar' 3: ¿qué pasó con Gi-hun?

La tercera temporada gira en torno al regreso de Seong Gi-hun, no como un jugador movido por la ambición, sino como un saboteador decidido a destruir el sistema desde adentro. Sin embargo, sus intentos de desmantelar la organización fracasan, y su ofensiva se diluye en medio de traiciones y pérdidas.

El desenlace emocional llega cuando Gi-hun conoce a la hija de la jugadora 222, una bebé huérfana que lo lleva a replantearse su papel dentro del juego. En un giro dramático, durante el duelo final y con la única opción de matar o morir, el jugador 456 elige sacrificarse para asegurar el futuro de la niña. Este acto de redención representa la culminación de su arco: de víctima, a rebelde, y finalmente, a mártir.

Esta conclusión ha sido interpretada por muchos como un cierre definitivo para la trama principal. No obstante, la forma en que termina la temporada sugiere que el juego podría no haber acabado para todos.

Cate Blanchett y la escena final: ¿una pista sobre 'El juego del calamar' 4?

El momento más comentado del final de 'El juego del calamar' 3 ocurre fuera de Corea del Sur, específicamente en Los Ángeles. En una secuencia breve, pero cargada de simbolismo, el Líder entrega un paquete a la hija de Gi-hun, conteniendo dinero, una tarjeta de invitación y el chándal ensangrentado del jugador 456. Acto seguido, aparece Cate Blanchett interpretando a una misteriosa reclutadora, jugando ddakji con un hombre desconocido en la calle.

Este inesperado cameo encendió las alarmas en redes sociales. ¿Está Netflix preparando una versión occidental de la serie? ¿Será Cate Blanchett parte de una nueva entrega? Aunque no hay anuncios oficiales, la escena funciona como un posible puente hacia una posible nueva entrega de 'El juego del calamar' ambientada fuera de Corea del Sur.

En palabras del propio Hwang: “Es momento de decir adiós”. Sin embargo, el guiño final deja abierta la posibilidad de que otro creador, con una nueva visión, tome las riendas de la franquicia. La audiencia global, por ahora, solo puede especular.