Estrenos Netflix Noviembre 2025: lista de las nuevas películas y series que llegan a la plataforma de streaming este mes
Las series y películas de noviembre llegan a Netflix con una amplia variedad de producciones internacionales y latinoamericanas imperdibles. Descubre las fechas de estreno y más.
Este noviembre, la plataforma de streaming se luce con una de sus grillas más sólidas del año. Entre los estrenos destacan la tercera temporada de la serie argentina 'Envidiosa', el regreso del fenómeno global 'Stranger Things' (temporada 5) y la esperada película 'Frankenstein' de Guillermo del Toro. Además, el reality 'El juego del calamar' vuelve con nuevos desafíos.
Estrenos de series en Netflix: del 4 al 26 de noviembre
Relity 'El juego del calamar' temporada 2
- Fecha de estreno: 4 de noviembre
- El reality basado en la serie surcoreana regresa con nuevos escenarios y pruebas más exigentes, filmado en Inglaterra.
'Heweliusz'
- Fecha de estreno: 5 de noviembre
- Producción polaca de cuatro capítulos sobre la catástrofe del ferry Heweliusz en los 90.
'Los tipos malos: malos comienzos'
- Fecha de estreno: 6 de noviembre
- Precuela animada del universo 'Los tipos malos', mostrando los primeros pasos del grupo de villanos.
'El show de Vince Staples' temporada 2
- Fecha de estreno: 6 de noviembre
- Segunda entrega de la comedia del rapero estadounidense, con humor absurdo y crítica social
'As You Stood By'
- Fecha de estreno: 7 de noviembre
- Serie coreana de suspenso psicológico sobre dos mujeres atrapadas en eventos inexplicables.
'Marine'
- Fecha de estreno: 10 de noviembre
- Docuserie sobre la vida de un grupo de marines en entrenamiento extremo en el Pacífico.
'Sra. Playmen'
- Fecha de estreno: 12 de noviembre
- Biografía italiana de Adelina Tattilo, creadora de la revista erótica Playmen.
'Dynamite Kiss'
- Fecha de estreno: 12 de noviembre
- Comedia romántica coreana sobre un matrimonio por conveniencia entre estrella pop y guardaespaldas.
'Delhi Crime' temporada 3
- Fecha de estreno: 112 de noviembre
- Serie policial india basada en hechos reales, con la inspectora Vartika Singh enfrentando una red criminal.
'Envidiosa' temporada 3
- Fecha de estreno: 19 de noviembre
- Comedia argentina centrada en los conflictos personales y laborales de Vicky Luna.
'Un hombre infiltrado' temporada 2
- Fecha de estreno: 20 de noviembre
- Serie de espionaje y acción sobre un exagente que intenta recuperar su identidad.
'Is It Cake? Holidays'
- Fecha de estreno: 25 de noviembre
- Popular reality de repostería con humor, competencia y pasteles imposibles.
Temporada 5 de 'Stranger Thing'
- Fecha de estreno: 26 de noviembre
- Regreso de la serie de ciencia ficción con la primera parte de su temporada final ambientada en 1989.
Películas de estreno en Netflix: del 3 al 28 de noviembre
'Dr. Seuss: Los Sneetches'
- Fecha de estreno: 3 de noviembre
- Corto animado basado en la clásica historia infantil sobre tolerancia y empatía.
'Frankenstein'
- Fecha de estreno: 7 de noviembre
- Película de Guillermo del Toro con Oscar Isaac y Jacob Elordi, combina terror gótico y drama psicológico.
'Mango'
- Fecha de estreno: 7 de noviembre
- Drama romántico europeo ambientado en Málaga sobre un reencuentro entre chef y fotógrafo.
'Una navidad ex-cepcional'
- Fecha de estreno: 12 de noviembre
- Comedia navideña con Alicia Silverstone y Oliver Hudson en situaciones cómicas de reconciliación familiar.
'In Your Dreams'
- Fecha de estreno: 14 de noviembre
- Aventura animada sobre dos hermanos capaces de manipular el mundo de los sueños, ideal para familias.
'El hijo de mil hombres' (Brasil)
- Fecha de estreno: 19 de noviembre
- Adaptación de la novela de Valter Hugo Mãe sobre un pescador que decide formar una familia con un niño abandonado.
'Las locuras' (México)
- Fecha de estreno: 20 de noviembre
- Drama coral sobre seis mujeres que se reencuentran tras la muerte de una amiga.
'Sueños de trenes'
- Fecha de estreno: 21 de noviembre
- Película de época ambientada en el siglo XIX sobre un ingeniero inglés que construye una línea férrea en América Latina.
'Un robo muy navideño'
- Fecha de estreno: 26 de noviembre
- Comedia de acción sobre empleados que intentan recuperar un bono perdido antes de Navidad.
'Left-Handed Girl'
- Fecha de estreno: 28 de noviembre
- Película taiwanesa sobre una joven pianista zurda que busca redimir a su familia a través de la música.