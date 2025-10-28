'El futuro es nuestro': Latinoamérica en una serie distópica

Una nueva serie distópica aterrizará en Netflix. Se trata de The Future is Ours (El futuro es nuestro) de los creadores de El Eternauta, con tres directores y Mateo Gil (de Pedro Páramo) como showrunner. La historia está basada en la novela The World Jones Made del escritor estadounidense Philip K. Dick. En la novela de 1956, el mundo se enfrenta a las secuelas de una guerra y Floyd Jones tiene la capacidad de ver el futuro.

“Nos hemos acercado a la obra de Philip K. Dick con muchísimo respeto y admiración, encontrando temas contundentemente relevantes en la actualidad. Sin lugar a dudas, el desafío es inmenso, pero nos llena de orgullo poder contar una historia que mostrará a Latinoamérica como fuerza de resistencia en el nuevo orden. Será una producción de máxima ambición, sin precedentes en América Latina, que demostrará que este tipo de historias también pueden ser contadas desde nuestros países, en español y con la máxima calidad”, declaró Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica.

No es la primera vez que la obra del autor de Blade Runner ha sido llevada al cine o al streaming, pero esta es la primera adaptación en español. La plataforma informó que K&S Films, la creadora de la serie argentina, El Eternauta, está produciendo esta serie junto con Electric Shepherd Productions, fundada en 2007 y que administra la obra de Dick.

“Es un honor y un privilegio colaborar con Netflix, con Francisco Ramos y con este extraordinario equipo creativo en la primera adaptación al español de la obra de mi padre para la pantalla. La adaptación de la novela realizada por Mateo es ingeniosa y audaz, y mantiene la esencia de la historia original. Siempre he creído que la rica cultura y el increíble talento de América Latina brindan un escenario extraordinario para este tipo de proyectos ambiciosos, y la pasión expresada por todo el equipo es realmente inspiradora”, declaró Isa Dick Hackett, hija del autor y productora ejecutiva.

2047 y una revolución

Netflix adelanta el guion de la adaptación, que se centrará en la unión de Sudamérica y la presencia de líderes en tiempos de redes sociales. “El colapso ecológico ha llevado a la creación del FedSur, una coalición de países sudamericanos que aplica medidas extremas para proteger la naturaleza y contrarrestar el hambre y la violencia reinantes. Una nueva y cautivadora voz surge entonces en internet, una voz mucho más poderosa porque es capaz de predecir el futuro”, señalan sobre el protagonista.

En la serie, un policía llamado Hugo Crussí irá detrás del predicador llamado Jonás Flores. “Pero con su detención provoca que se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente”.

El futuro es nuestro tendrá a los directores de fotografía de la ganadora del Óscar, Aún estoy aquí y de la serie Narcos. Entre los actores y actrices están Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve), Emiliano Zurita (Nadie nos vio partir), y Delfina Chaves (Máxima), Marleyda Soto (Cien años de soledad) y Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido).