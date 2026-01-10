Conoce todo sobre 'Él y Ella', la nueva serie de Netflix. | Foto composición LR / Google

Netflix refuerza su apuesta por las miniseries con una producción que propone un relato oscuro y cargado de giros narrativos desde su primer episodio. La historia se apoya en una atmósfera inquietante y un conflicto central que atrapa al espectador con preguntas constantes sobre la verdad.

Titulada 'Él y Ella', esta ficción reúne a dos intérpretes reconocidos del cine y la televisión para dar vida a un matrimonio marcado por un crimen que amenaza con destruir su presente y exponer heridas del pasado.

¿De qué trata 'Él y Ella', la nueva serie de Netflix?

La trama se sitúa en un apacible pueblo del norte de Georgia, donde la aparición de un cadáver altera por completo la rutina local. Anna Andrews, periodista y expresentadora de noticias, regresa al lugar donde creció tras enterarse del asesinato que sacude a la comunidad.

La investigación la enfrenta directamente con su esposo, el detective Jack Harper, encargado del caso. A medida que avanza la búsqueda de respuestas, ambos se convierten en sospechosos y quedan atrapados en un juego de versiones opuestas. Como advierte la propia serie, toda historia tiene dos relatos: el de él y el de ella.

El origen de 'His & Hers' y su equipo creativo

'His & Hers' se basa en la novela homónima de Alice Feeney, publicada en 2020. La autora destacó la experiencia de ver su obra trasladada a la pantalla. “Recuerdo la primera vez que llegué al set de rodaje, y fue como si mis personajes hubieran cobrado vida”, comentó a Tudum.

La producción cuenta con Dee Johnson como showrunner, guionista y productora ejecutiva. William Oldroyd dirigió el primer episodio y también participa como productor ejecutivo y guionista, mientras que Bill Dubuque completa el equipo creativo en el mismo rol.

Reparto de 'Él y Ella': actores y personajes

El elenco principal está encabezado por Tessa Thompson, quien interpreta a Anna Andrews, una periodista marcada por un pasado traumático. A su lado aparece Jon Bernthal como el detective Jack Harper, su esposo y figura clave en la investigación.

Completan el reparto Pablo Schreiber, Crystal Fox, Sunita Mani, Rebecca Rittenhouse, Poppy Liu, Chris Bauer y Marin Ireland, junto a un amplio grupo de actores que dan vida a los distintos personajes involucrados en el crimen y sus consecuencias.

¿Cuántos capítulos tiene 'Él y Ella'?

La miniserie de Netflix está compuesta por seis episodios. El formato breve permite un desarrollo intenso de la historia, sin subtramas innecesarias, y mantiene la tensión hasta el desenlace.

Entre los productores ejecutivos figuran nombres como Jessica Chastain, Tessa Thompson, Dee Johnson, William Oldroyd y Bill Dubuque, lo que refuerza el perfil ambicioso del proyecto.

¿Cuándo se estrenó y dónde se grabó 'Él y Ella'?

'Él y Ella' se estrenó en Netflix el jueves 8 de enero de 2026. Para acceder a la serie, solo se requiere una suscripción activa a la plataforma de streaming.

El rodaje se realizó en Atlanta, Georgia, desde el 24 de septiembre de 2024. Las locaciones aportan un clima opresivo que acompaña el tono psicológico de la historia.

Final explicado de 'Él y Ella': ¿quién es el asesino?

Durante gran parte del tramo final, la narrativa conduce a pensar que Catherine, también conocida como Lexy, es responsable de los asesinatos de Rachel, Helen y Zoe. Todo parece encajar cuando el personaje es abatido en una confrontación en la casa del lago.

No obstante, la serie da un giro decisivo con un salto temporal. Un año después, Anna recibe una carta póstuma en la que Alice confiesa haber cometido los crímenes y haber manipulado pruebas para inculpar a Lexy. El desenlace revela que la asesina logró pasar desapercibida al presentarse como una mujer frágil, consumida por el duelo. Bajo esa apariencia, ocultó una cadena de homicidios impulsados por culpa, dolor y un amor materno llevado al límite.