HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     
Cine y series

'Él y Ella': de qué trata, reparto, cuántos capítulos tiene, final explicado y todo sobre 'His & Hers', la nueva serie de Netflix

La plataforma de streaming, Netflix, suma a su catálogo un thriller psicológico que combina misterio, tensión y secretos del pasado con un elenco de primer nivel.

Conoce todo sobre 'Él y Ella', la nueva serie de Netflix.
Conoce todo sobre 'Él y Ella', la nueva serie de Netflix. | Foto composición LR / Google

Netflix refuerza su apuesta por las miniseries con una producción que propone un relato oscuro y cargado de giros narrativos desde su primer episodio. La historia se apoya en una atmósfera inquietante y un conflicto central que atrapa al espectador con preguntas constantes sobre la verdad.

Titulada 'Él y Ella', esta ficción reúne a dos intérpretes reconocidos del cine y la televisión para dar vida a un matrimonio marcado por un crimen que amenaza con destruir su presente y exponer heridas del pasado.

PUEDES VER: 'La reina del flow 3': cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

lr.pe

¿De qué trata 'Él y Ella', la nueva serie de Netflix?

La trama se sitúa en un apacible pueblo del norte de Georgia, donde la aparición de un cadáver altera por completo la rutina local. Anna Andrews, periodista y expresentadora de noticias, regresa al lugar donde creció tras enterarse del asesinato que sacude a la comunidad.

La investigación la enfrenta directamente con su esposo, el detective Jack Harper, encargado del caso. A medida que avanza la búsqueda de respuestas, ambos se convierten en sospechosos y quedan atrapados en un juego de versiones opuestas. Como advierte la propia serie, toda historia tiene dos relatos: el de él y el de ella.

El origen de 'His & Hers' y su equipo creativo

'His & Hers' se basa en la novela homónima de Alice Feeney, publicada en 2020. La autora destacó la experiencia de ver su obra trasladada a la pantalla. “Recuerdo la primera vez que llegué al set de rodaje, y fue como si mis personajes hubieran cobrado vida”, comentó a Tudum.

La producción cuenta con Dee Johnson como showrunner, guionista y productora ejecutiva. William Oldroyd dirigió el primer episodio y también participa como productor ejecutivo y guionista, mientras que Bill Dubuque completa el equipo creativo en el mismo rol.

Reparto de 'Él y Ella': actores y personajes

El elenco principal está encabezado por Tessa Thompson, quien interpreta a Anna Andrews, una periodista marcada por un pasado traumático. A su lado aparece Jon Bernthal como el detective Jack Harper, su esposo y figura clave en la investigación.

Completan el reparto Pablo Schreiber, Crystal Fox, Sunita Mani, Rebecca Rittenhouse, Poppy Liu, Chris Bauer y Marin Ireland, junto a un amplio grupo de actores que dan vida a los distintos personajes involucrados en el crimen y sus consecuencias.

¿Cuántos capítulos tiene 'Él y Ella'?

La miniserie de Netflix está compuesta por seis episodios. El formato breve permite un desarrollo intenso de la historia, sin subtramas innecesarias, y mantiene la tensión hasta el desenlace.

Entre los productores ejecutivos figuran nombres como Jessica Chastain, Tessa Thompson, Dee Johnson, William Oldroyd y Bill Dubuque, lo que refuerza el perfil ambicioso del proyecto.

¿Cuándo se estrenó y dónde se grabó 'Él y Ella'?

'Él y Ella' se estrenó en Netflix el jueves 8 de enero de 2026. Para acceder a la serie, solo se requiere una suscripción activa a la plataforma de streaming.

El rodaje se realizó en Atlanta, Georgia, desde el 24 de septiembre de 2024. Las locaciones aportan un clima opresivo que acompaña el tono psicológico de la historia.

PUEDES VER: ¿Qué llega a Netflix en enero 2026? guía de películas y series más esperadas

lr.pe

Final explicado de 'Él y Ella': ¿quién es el asesino?

Durante gran parte del tramo final, la narrativa conduce a pensar que Catherine, también conocida como Lexy, es responsable de los asesinatos de Rachel, Helen y Zoe. Todo parece encajar cuando el personaje es abatido en una confrontación en la casa del lago.

No obstante, la serie da un giro decisivo con un salto temporal. Un año después, Anna recibe una carta póstuma en la que Alice confiesa haber cometido los crímenes y haber manipulado pruebas para inculpar a Lexy. El desenlace revela que la asesina logró pasar desapercibida al presentarse como una mujer frágil, consumida por el duelo. Bajo esa apariencia, ocultó una cadena de homicidios impulsados por culpa, dolor y un amor materno llevado al límite.

Notas relacionadas
'La reina del flow 3': cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

'La reina del flow 3': cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

LEER MÁS
¿Qué llega a Netflix en enero 2026? guía de películas y series más esperadas

¿Qué llega a Netflix en enero 2026? guía de películas y series más esperadas

LEER MÁS
'Mi ídolo': reparto completo de la nueva serie coreana en Netflix con Choi Soo Young y Kim Jae Young

'Mi ídolo': reparto completo de la nueva serie coreana en Netflix con Choi Soo Young y Kim Jae Young

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

LEER MÁS
Película peruana 'Uyariy' suma nuevas funciones tras controversia con Cineplanet: ¿en qué salas está disponible?

Película peruana 'Uyariy' suma nuevas funciones tras controversia con Cineplanet: ¿en qué salas está disponible?

LEER MÁS
Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Cine y series

Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

Globos de Oro 2026: las películas favoritas y cine internacional

'La reina del flow 3': cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025