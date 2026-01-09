Globos de Oro 2026: las películas favoritas y cine internacional

La ceremonia de los Globos de Oro es este domingo. La película Una batalla tras otra (One Battle After Another) de Paul Thomas Anderson lidera la edición con nueve nominaciones, seguida por Sentimental Value de Joachim Trier con ocho.

A diferencia de los Óscar, las candidaturas se dividen en categorías de drama y comedia (además de los premios a series y programas). En ese sentido, Frankenstein o Hamnet no compiten con Marty Supremo o Una batalla tras otra. El cierre de votaciones fue el 3 de enero y según lo visto en lo que va de la temporada de premios, los favoritos en las categorías de actuación son Timothée Chalamet de Marty Supremo y Jessie Buckley de Hamnet.

Este año, las producciones extranjeras, es decir, no producidas en Estados Unidos, tienen protagonismo. Uno de los casos más destacados es la película brasileña El agente secreto. Medios como Variety creen que Wagner Moura superaría a Michael B. Jordan de Sinners como mejor actor de drama. El actor es el primer brasileño en ser nominado en esa categoría.

Escena de Wagner Moura en 'El agente secreto'.

Latinoamérica

Hasta hace tres años, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) entregaba los Globos de Oro, pero la organización enfrentó un boicot por las acusaciones de falta de diversidad y ética. La ceremonia de 2024 fue la primera con los nuevos propietarios. Actualmente, hay un gran número de votantes de Latinoamérica que fueron elegidos tras un proceso de postulación.

“Me ha dado mucho gusto encontrarme en ruedas de prensa con colegas latinoamericanos y de diferentes partes de Asia. Siento que la presencia latinoamericana es igual que la presencia de todos los votantes internacionales”, nos dice la historiadora del arte María Alejandra Bernedo, parte del grupo de votantes peruanos. “Los votantes internacionales hacen que cambie la visión que en algún momento se critica de diferentes organismos, de que les faltó pluralidad porque había votantes solamente de cierto grupo geográfico, social y étnico. El cine latinoamericano tiene, al igual que el cine asiático, estas formas de plantear una manera de hablar de las cosas muy de avanzada, muy vanguardista. Hay un común denominador entre territorios que han pasado por procesos de colonización o de dictaduras. Entonces, los votantes se acercan con más facilidad a este cine diverso”.

En el caso de Perú, tenemos solo una nominación (en 1975). Digamos que, sin el respaldo de una maquinaria publicitaria y sin apoyo estatal, se suele repetir lo sucedido con Kinra en la campaña a los Óscar, ¿no?

Yo siento que tiene que ver con eso. Obviamente, los votantes tenemos una gran cantidad de películas por ver. Por ejemplo, sé qué películas que circulan internacionalmente tengo que ver porque es posible que me interese nominarlas, pero imagínate que haya una película que se hizo en Polonia y que también sea muy buena, pero no me entero de ella. Ahora, muchas veces como es difícil que alguien pueda ver todo virtualmente, hay funciones que se dan en algunas ciudades como Los Ángeles. Algunas veces hay una función especial a la que algún votante puede ir. Entonces, este tipo de proyecciones facilita la posibilidad de empezar a ver películas para escoger a las nominadas. Por supuesto, eso no quiere decir que solamente voy a votar por películas que me ofrezcan una función, pero influye.

Claro, por eso las películas también dependen de sus presupuestos de exhibición.

Sí, hay una película que aprovecho para mencionar porque ni siquiera es latinoamericana, pero me parece un caso interesante al respecto, es El testamento de Ann Lee. Lo único que puedo mencionar es que se hace con producción de Estados Unidos y del Reino Unido, pero sigue siendo una película que tiene menos recursos que otras cintas que se han estrenado este año. Ha sido muy complicada la financiación de esa película, tanto para la realización como para su distribución, porque, al ser un musical experimental sobre una mujer que crea una especie de secta, no parece ser una película muy vendible ni accesible.