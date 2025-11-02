HOYSuscripcion LR Focus

Actriz Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour por acoso y hostigamiento antes de filmar la última temporada de 'Stranger Things'

La protagonista de 'Stranger Things', Millie Bobby Brown, presentó una denuncia formal contra su compañero David Harbour, acusándolo de acoso y hostigamiento durante la producción de la quinta temporada.

Millie Bobby Brown y David Harbour fueron parte dle elenco actoral de 'Stranger Things' 5. Foto: composición LR/difusión
Millie Bobby Brown y David Harbour fueron parte dle elenco actoral de 'Stranger Things' 5. Foto: composición LR/difusión

La actriz británica Millie Bobby Brown presentó una denuncia formal contra su compañero David Harbour, acusándolo de acoso y hostigamiento durante la filmación de la quinta y última temporada de 'Stranger Things', según reportó RadarOnline y confirmó el Hindustan Times. De acuerdo con fuentes cercanas a la producción, la actriz interpuso la queja antes del inicio del rodaje, lo que desencadenó una investigación interna que se prolongó durante meses. “Hubo páginas y páginas de acusaciones”, reveló un informante al portal estadounidense.

Netflix, por su parte, no emitió comentarios oficiales sobre la investigación, aunque personas cercanas al gigante del streaming aseguraron que la compañía busca mantener el foco en el esperado final de la serie. “Será un evento cinematográfico. Nada va a eclipsarlo, ni siquiera la vida privada de su protagonista masculino”, señaló una fuente citada por el medio.

Millie Bobby Brown presentó una queja formal antes del rodaje de 'Stranger Things' 5

De acuerdo con los reportes de RadarOnline y el Daily Mail, Millie Bobby Brown interpuso la denuncia antes del inicio de las grabaciones, alegando haber sufrido un ambiente laboral hostil debido a la conducta de David Harbour, actor que interpreta al jefe Jim Hopper en la serie.

La investigación interna de Netflix se habría desarrollado en estricto hermetismo, extendiéndose por varios meses. Aunque los detalles del informe no se han hecho públicos, fuentes de la producción confirmaron que el caso fue tratado con “carácter confidencial”.

Millie Bobby Brown y David Harbour. Foto: difusión

Millie Bobby Brown y David Harbour. Foto: difusión

Netflix mantiene el silencio y enfoca su atención en el estreno final

A pocos días del estreno de la primera parte de la quinta temporada de 'Stranger Things', prevista para el 26 de noviembre de 2025, se ha notado la ausencia de ambos actores en las promociones oficiales. Según medios internacionales, ninguno de los protagonistas ha participado en entrevistas conjuntas ni ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.

Pese a la controversia, la plataforma continúa promocionando la temporada final como un “evento cinematográfico”, que se estrenará en tres partes: el 26 de noviembre, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025.

