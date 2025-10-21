HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Entretenimiento

Warner Bros. estaría en venta y despierta el interés de gigantes del entretenimiento como Netflix y Apple

Warner Bros. Discovery considera la venta total o parcial de la compañía tras recibir ofertas de gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Netflix.

Warner Bros. Discovery anunció la venta de sus acciones.
Warner Bros. Discovery anunció la venta de sus acciones. | Foto: composición LR/Reuters

La compañía Warner Bros. Discovery, dueña de franquicias famosas como Harry Potter, DC Comics y Game of Thrones, anunció oficialmente este martes 21 de octubre de 2025 que está considerando la venta total o parcial de la compañía. Esta decisión se dio tras recibir interés no solicitado y múltiples ofertas de gigantes tecnológicos y empresas del entretenimiento, incluyendo a Apple, Amazon, Netflix, Comcast y Paramount.

Según fuentes como Reuters y Bloomberg, la junta directiva de Warner Bros. está evaluando una amplia gama de opciones estratégicas, que incluyen la venta directa de la compañía, la división de sus unidades o acuerdos separados, con el objetivo de maximizar el valor para los accionistas. Las acciones de Warner Bros. Discovery han reaccionado positivamente, subiendo cerca del 10%, y la valoración de mercado de la compañía supera los 45.000 millones de dólares, aunque enfrenta una deuda cercana a los 35.000 millones.

TE RECOMENDAMOS

LOS SIGNOS MÁS INTENSOS Y LOS MÁS FRÍOS DEL ZODIACO | AstroMood
El comunicado de Warner Bros. Discovery. Foto: WBD

El comunicado de Warner Bros. Discovery. Foto: WBD

PUEDES VER: La gigante Warner Bros Discovery anuncia que se divide en dos compañías para impulsar la industria del streaming

lr.pe

El comunicado de Warner Bros. en el que se anunció la decisión de vender la franquicia

A través de un comunicado, la compañía anunció que adoptará medidas estratégicas con el objetivo de maximizar el valor para sus accionistas, lo que supondría cambios significativos en el ámbito empresarial. No obstante, esta decisión no afectaría directamente los proyectos previstos a mediano y largo plazo, ya que Warner Bros. planea dividirse en dos compañías: una centrada en los estudios, HBO y la plataforma Max.

Según informó Reuters, David Ellison, propietario de Paramount Global y CEO de Skydance Media, figura entre los principales interesados en adquirir acciones de Warner Bros. Discovery. Bloomberg reveló que Ellison ya había presentado anteriormente una oferta de 20 dólares por acción, la cual fue rechazada por la compañía ya que la considerada como insuficiente.

PUEDES VER: Exposición de Warner Bros se incendia en Brasil: 'Anabelle', 'Harry Potter' y 'Friends' quedan en escombros

lr.pe

Paramount como principal candidato para adquirir las acciones de Warner Bros.

El analista Ross Benes, de eMarketer, identificó a Paramount como el principal candidato para adquirir las acciones de Warner Bros. Discovery, debido a su estrategia de expansión agresiva en el mercado de streaming y entretenimiento. A diferencia de otros competidores interesados como Netflix o Comcast, Paramount ha realizado esfuerzos significativos y prepara una segunda oferta con el asesoramiento de Apollo Global Management.

El interés de comprar WBD por otras grandes empresas del entretenimiento

La razón principal para adquirir las acciones de Warner Bros. Discovery se debe a que la compañía tiene los derechos de personajes famosos del cine de ficción, como Harry Potter, DC Comics, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, entre otros. Esto llevaría a muchas franquicias de entretenimiento a replantear la idea de comprar las acciones para, posiblemente, armar proyectos a futuro en la pantalla grande.

Empresas como Netflix o Amazon enfrentarían un desafío considerable al adquirir Warner Bros. Discovery. Si bien obtendrían el control total de un catálogo icónico, también tendrían que asumir la deuda multimillonaria de la compañía, lo que podría cambiar de opinión al momento de presentar su oferta de presentación.

Notas relacionadas
Peruano que estudió en la PUCP regalaba sus esculturas para ser conocido y hoy trabaja con Disney y Warner Bros

Peruano que estudió en la PUCP regalaba sus esculturas para ser conocido y hoy trabaja con Disney y Warner Bros

LEER MÁS
'Harry Potter': Warner Bros. confirma fecha de estreno de la serie de HBO Max

'Harry Potter': Warner Bros. confirma fecha de estreno de la serie de HBO Max

LEER MÁS
Mujer pide US$8 millones a Warner Bros por varita de Harry Potter que atravesó el ojo de su hijo

Mujer pide US$8 millones a Warner Bros por varita de Harry Potter que atravesó el ojo de su hijo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Soda Stereo regresa a Perú en 2026: fecha, lugar y venta de entradas vía Joinnus para su concierto en Arena 1

Soda Stereo regresa a Perú en 2026: fecha, lugar y venta de entradas vía Joinnus para su concierto en Arena 1

LEER MÁS
Renato Rossini revela que tiene Parkinson y se lleva S/20.000 en 'El valor de la verdad'

Renato Rossini revela que tiene Parkinson y se lleva S/20.000 en 'El valor de la verdad'

LEER MÁS
'Santos Bravos' final con Alejandro Aramburú: a qué hora y dónde ver gratis el concierto debut de la boyband latina de HYBE

'Santos Bravos' final con Alejandro Aramburú: a qué hora y dónde ver gratis el concierto debut de la boyband latina de HYBE

LEER MÁS
Ele Príncipe, el argentino que se enamoró de Perú y canta tunantada en inglés: "La verdad es que me he vuelto más perucho"

Ele Príncipe, el argentino que se enamoró de Perú y canta tunantada en inglés: "La verdad es que me he vuelto más perucho"

LEER MÁS
Concierto de Ed Sheeran en Perú 2026: fecha, precios y cómo conseguir tus entradas en Ticketmaster

Concierto de Ed Sheeran en Perú 2026: fecha, precios y cómo conseguir tus entradas en Ticketmaster

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Consejo Fiscal: Congreso aprobó 101 "leyes adversas" con un perjuicio al tesoro por más de S/35.000 millones con aval del Gobierno

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Entretenimiento

'Santos Bravos' final con Alejandro Aramburú: a qué hora y dónde ver gratis el concierto debut de la boyband latina de HYBE

Concierto de Ed Sheeran en Perú 2026: fecha, precios y cómo conseguir tus entradas en Ticketmaster

Soda Stereo regresa a Perú en 2026: fecha, lugar y venta de entradas vía Joinnus para su concierto en Arena 1

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025