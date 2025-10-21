La compañía Warner Bros. Discovery, dueña de franquicias famosas como Harry Potter, DC Comics y Game of Thrones, anunció oficialmente este martes 21 de octubre de 2025 que está considerando la venta total o parcial de la compañía. Esta decisión se dio tras recibir interés no solicitado y múltiples ofertas de gigantes tecnológicos y empresas del entretenimiento, incluyendo a Apple, Amazon, Netflix, Comcast y Paramount.

Según fuentes como Reuters y Bloomberg, la junta directiva de Warner Bros. está evaluando una amplia gama de opciones estratégicas, que incluyen la venta directa de la compañía, la división de sus unidades o acuerdos separados, con el objetivo de maximizar el valor para los accionistas. Las acciones de Warner Bros. Discovery han reaccionado positivamente, subiendo cerca del 10%, y la valoración de mercado de la compañía supera los 45.000 millones de dólares, aunque enfrenta una deuda cercana a los 35.000 millones.

El comunicado de Warner Bros. Discovery. Foto: WBD

El comunicado de Warner Bros. en el que se anunció la decisión de vender la franquicia

A través de un comunicado, la compañía anunció que adoptará medidas estratégicas con el objetivo de maximizar el valor para sus accionistas, lo que supondría cambios significativos en el ámbito empresarial. No obstante, esta decisión no afectaría directamente los proyectos previstos a mediano y largo plazo, ya que Warner Bros. planea dividirse en dos compañías: una centrada en los estudios, HBO y la plataforma Max.

Según informó Reuters, David Ellison, propietario de Paramount Global y CEO de Skydance Media, figura entre los principales interesados en adquirir acciones de Warner Bros. Discovery. Bloomberg reveló que Ellison ya había presentado anteriormente una oferta de 20 dólares por acción, la cual fue rechazada por la compañía ya que la considerada como insuficiente.

Paramount como principal candidato para adquirir las acciones de Warner Bros.

El analista Ross Benes, de eMarketer, identificó a Paramount como el principal candidato para adquirir las acciones de Warner Bros. Discovery, debido a su estrategia de expansión agresiva en el mercado de streaming y entretenimiento. A diferencia de otros competidores interesados como Netflix o Comcast, Paramount ha realizado esfuerzos significativos y prepara una segunda oferta con el asesoramiento de Apollo Global Management.

El interés de comprar WBD por otras grandes empresas del entretenimiento

La razón principal para adquirir las acciones de Warner Bros. Discovery se debe a que la compañía tiene los derechos de personajes famosos del cine de ficción, como Harry Potter, DC Comics, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, entre otros. Esto llevaría a muchas franquicias de entretenimiento a replantear la idea de comprar las acciones para, posiblemente, armar proyectos a futuro en la pantalla grande.

Empresas como Netflix o Amazon enfrentarían un desafío considerable al adquirir Warner Bros. Discovery. Si bien obtendrían el control total de un catálogo icónico, también tendrían que asumir la deuda multimillonaria de la compañía, lo que podría cambiar de opinión al momento de presentar su oferta de presentación.