Buen Gobierno plantea delegar facultades al Gobierno en seguridad y Fenómeno El Niño por 90 días

La bancada de diputados del partido Buen Gobierno plantea delegar facultades al Poder Ejecutivo en materia de seguridad y Fenómeno El Niño por 90 días.

Respecto a la lucha contra la inseguridad ciudadana, el partido propone delegar facultades en el ámbito migratorio y de nacionalidad a fin de promover una una migración ordenada, segura, con plena observancia del derecho al debido procedimiento.

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También establece “modificar el marco normativo en materia de rastreo, localización, geolocalización, control, registro, trazabilidad, baja de líneas y bloqueo de equipos terminales móviles o de cualquier otro dispositivo electrónico de comunicación utilizados ilícitamente”.

La misma medida debe extenderse, indican, “a las comunicaciones ilegales establecidas desde los establecimientos penitenciarios y/o centros juveniles”.

A su vez, plantean otorgan permiso para “legislar para combatir la delincuencia, criminalidad organizada y mercados ilícitos”. Ello “a través de medidas dirigidas a fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de los delitos, así como el tratamiento penitenciario y asistencia post penitenciaria”.

Modificación de normas en materia de seguridad

Para ello sugieren la modificación de una serie de normas y decretos. Entre ellos se encuentra la Ley N.º 32490, ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías; la Ley N.º 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional; y la Ley N.° 32332, ley que implementa la plataforma Denuncia Digital para el registro de denuncias digitales por delitos contra el patrimonio.

Fenómeno El Niño

Por otro lado, en cuanto a acciones para enfrentar el Fenómeno El Niño proponen que se faculte al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para disponer y ejecutar, de manera directa y excepcional, la entrega de bienes de ayuda humanitaria durante lo primeros quince días calendario, contados desde la ocurrencia de una emergencia o desastre.

Además, se busca potenciar la economía agraria. Para ello plantea facilitar el acceso a créditos, garantías, seguros y otros instrumentos de financiamiento para la actividad agraria. Asimismo, brindar un ecosistema de emprendimiento innovador, mediante instrumentos de capital semilla, garantías, crédito productivo y otras modalidades de financiamiento dirigidos a emprendimientos innovadores, MYPE y bionegocios.

En función a ello, proponen: modificar la Ley N.° 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional (BFH); Ley N.° 30852, Ley que aprueba la exoneración de requisitos a familias damnificadas con viviendas colapsadas o inhabitables con el Bono Familiar Habitacional y con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos constituida por población damnificada con vivienda con daño recuperable; y Ley N.° 31526, Ley que crea el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias.